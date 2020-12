സിഡ്നി∙ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെന്ന ബോളറെയേ നിങ്ങൾക്കറിയൂ; ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെന്ന ബാറ്റ്സ്മാനെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല! യോർക്കറുകൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബോളിങ്ങിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ബാറ്റിങ്ങിലും ഇതാ, ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ! ഓസ്ട്രേലിയ എയ്‌ക്കെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തിലാണ് ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി ബുമ്രയുടെ അസാമാന്യ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം. മത്സരത്തിലാകെ 57 പന്തുകൾ നേരിട്ട ബുമ്ര, 55 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ആറു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ബുമ്രയുടെ ഇന്നിങ്സ്. ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിലെ ടോപ് സ്കോററും ബുമ്ര തന്നെ. ബുമ്രയുടെ കന്നി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അർധസെഞ്ചുറിയാണിത്.

പത്താം വിക്കറ്റിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ബുമ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്ത 71 റൺസാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിലെ ഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ട്! സിറാജ് 34 പന്തിൽ രണ്ടു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 22 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. ഇവരുടെ അസാമാന്യ ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഇന്ത്യ നേടിയത് 194 റൺസ്. ഒരുവേള ഒൻപതിന് 123 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ടീമിനെയാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് 200ന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിച്ചത്.

സീൻ ആബട്ട്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, മിച്ചൽ സ്വെപ്സൺ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെട്ട ബോളിങ് നിരയ്‍ക്കെതിരെയാണ് ബുമ്രയുടെ അർധസെഞ്ചുറി പ്രകടനം. വ്യക്തിഗത സ്കോർ 47ൽ നിൽക്കെ വിൽ സൂതർലാൻഡിനെതിരെ തകർപ്പൻ സിക്സറുമായി സാക്ഷാൽ ‘സേവാഗ് ശൈലി’യിലാണ് ബുമ്ര അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടത്. ഇതിനിടെ ബുമ്രയുടെ ഒരു ഷോട്ട് തലയിൽ പതിച്ച കാമറൂൺ ഗ്രീനിന് ബോളിങ് അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു!

മായങ്ക് അഗർവാൾ, പൃഥ്വി ഷാ, ഹനുമ വിഹാരി, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, അജിൻക്യ രഹാനെ, ഋഷഭ് പന്ത്, വൃദ്ധിമാൻ സാഹ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അണിനിരന്ന ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിലാണ്, ബുമ്ര ടോപ് സ്കോററായതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. 58 പന്തിൽ ആറു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 43 റണ്‍സെടുത്ത ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ പിന്തള്ളിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ പട്ടം ബുമ്ര സ്വന്തമാക്കിയത്.

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലോ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലോ ഇതുവരെ ഒരു അർധസെഞ്ചുറി പോലുമില്ലാത്ത താരമാണ് ബുമ്ര. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരിക്കൽ പുറത്താകാതെ നേടിയ 42 റൺസാണ് കരിയറിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഉയർന്ന സ്കോർ. രാജ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലും പുറത്താകാതെ നേടിയ 10 റൺസും! ഇതിനിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എയ്‌ക്കെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ബുമ്രയുടെ ഈ വിസ്മയ ഇന്നിങ്സ്!

