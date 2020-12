ദുബായ് ∙ ഐസിസി ഏകദിന ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കോലിയെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നിർത്തിയത്. ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കളിച്ചില്ലെങ്കിലും രോഹിത് ശർമ 2–ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

English Summary: Virat Kohli ranks first in one day ranking