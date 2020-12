4,4,6,4,4; 90–ാം ഓവറിൽ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട്, സന്നാഹത്തിൽ സെഞ്ചുറി പ്രകടനം

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയ എ ടീമിനെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 472 റൺസ് പിന്നിട്ടു. ഹനുമാ വിഹാരി, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറികൾ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ‘ഇരട്ടി’ മധുരമാണ്. 188 പന്തുകളിൽനിന്ന് ഹനുമാ വിഹാരി സെഞ്ചുറി തികച്ചു. അതേസമയം ഏകദിന ശൈലിയിലായിരുന്നു ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ബാറ്റിങ്. 73 പന്തുകളിൽനിന്നു താരം സെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടു. ആറ് സിക്സും ഒൻപതു ഫോറുമാണു പന്ത് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.



പന്തിന്റെ ബൗണ്ടറികളിൽ അഞ്ചും പിറന്നത് 90–ാം ഓവറിലാണ്. അതായത് രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ‌. മത്സരത്തിലുടനീളം ഏകദിനം പോലെ കളിച്ച പന്ത് അവസാന ഓവറിൽ ട്വന്റി20 ശൈലിയിലേക്കു ചുവടുമാറി. അർ‌ഹിച്ച സെഞ്ചുറി ശനിയാഴ്ച തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പന്തിന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് അവസാന ഓവറിലെ റണ്ണൊഴുക്കിലേക്കു നയിച്ചത്. 89–ാം ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 67 പന്തിൽ 81 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു പന്ത്. തുടർന്ന് 90–ാം ഓവർ എറിയാനെത്തിയത് ജാക്ക് വിൽഡര്‍മത്ത്. ആദ്യ പന്തിൽ താരത്തിന് റൺസൊന്നും നേടാൻ സാധിച്ചില്ല.



പിന്നീടുള്ള രണ്ട് പന്തുകൾ ബൗണ്ടറി. നാലാം പന്ത് സിക്സ്, അഞ്ചും ആറും പന്തുകൾ വീണ്ടും ഫോർ, ശുഭം. അർ‌ഹിച്ച സെഞ്ചുറി ഒരു ദിവസം മുന്നേ പിടിച്ചെടുത്ത് പന്തിന്റെ മാസ് പ്രകടനം. അവസാന ഓവറിൽ താരം അടിച്ചെടുത്തത് 22 റൺസ്. ഋഷഭ് പന്ത് കളിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള ഒരു സന്നാഹ മത്സരമാണെന്ന് ഓർക്കണം!. രണ്ടാം ദിവസം കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ 73 പന്തിൽ 103 റൺസെടുത്തു പുറത്താകാതെ നില്‍ക്കുകയാണു താരം. കൂട്ടിന് സെഞ്ചുറി നേടിയ ഹനുമാ വിഹാരിയുമുണ്ട്.



188 പന്തുകൾ നേരിട്ടാണ് ഹനുമാ വിഹാരി സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. 89–ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ഋഷഭ് പന്തിനെ പുറത്താക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഒരു സുവർണാവസരം ലഭിച്ചതാണ്. എന്നാൽ വിൽ സതർലാൻഡിന് ക്യാച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കാനായുള്ള പന്തിന്റെ പടയോട്ടം. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ യുവതാരത്തിന് ട്വന്റി20, ഏകദിന ടീമുകളിൽ ഇടംനേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല, ടെസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് അവസരം ലഭിച്ചത്.



സന്നാഹ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ വെറും അഞ്ച് റൺസ് മാത്രം നേടി പന്തു പുറത്തായിരുന്നു. അമിത വണ്ണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ വലഞ്ഞിരുന്ന താരത്തിന് ഫോമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്താനായത് ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കും പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു. ടെസ്റ്റിൽ 13 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഋഷഭ് പന്ത് രണ്ട് വീതം സെഞ്ചുറികളും അർധസെഞ്ചുറികളുമാണു നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൽ 36 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരം ആറ് സെഞ്ചുറികൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പത്ത് അർധസെഞ്ചുറികളും.



English Summary: Century for Rishabh Pant in warm up match against Australia A