ട്വന്റി20യിലെ അപൂർവ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇർഫാൻ പഠാൻ, മുന്നിൽ ജഡേജ മാത്രം

കൊളംബോ∙ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിലെ അപൂർവ ഇരട്ട നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ‌. ട്വന്റി20യിൽ 150 വിക്കറ്റും 2000 റൺസും സ്വന്തമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നേട്ടമാണ് പഠാന്റെ പേരിലായത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരം. ലങ്കൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കാൻഡി ടസ്കേഴ്സിന്റെ താരമാണ് ഇർഫാൻ പഠാൻ.



ചൊവ്വാഴ്ച ജാഫ്ന സ്റ്റാലിയൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് താരം 2000 റൺസ് നേട്ടം പിന്നിട്ടത്. 142 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്നാണ് ഇർഫാൻ പഠാൻ 2000 റൺസ് നേടിയത്. 173 വിക്കറ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കി. ജാഫ്നയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 19 പന്തുകളിൽനിന്ന് 25 റൺസെടുത്തു പുറത്താകാതെ നിന്ന താരം ടീമിന് ആറു വിക്കറ്റിന്റെ വിജയവും നേടിക്കൊടുത്തു. ലീഗില്‍ നാലു മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടും ഒരു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാൻ ഇർഫാൻ പഠാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.



ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് ഇർഫാൻ പഠാൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ചത്. 2003 ൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അരങ്ങേറിയ താരം 2012ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അവസാന മത്സരം കളിച്ചു. 29 ടെസ്റ്റ്, 120 ഏകദിനം, 24 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ താരം ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്, സൺ‌റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ സൂപ്പർകിങ്സ്, റൈസിങ് പുണെ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്, ഗുജറാത്ത് ലയൺസ് ടീമുകൾക്കു വേണ്ടിയും താരം കളിക്കാനിറങ്ങി.



