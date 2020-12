നാട്ടിൽ അവസരമില്ല, പാക്ക് താരം യുഎസിലേക്ക് പോയി; ഇന്ത്യയിൽ ഇതു നടക്കില്ലെന്ന് കനേരിയ

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ക്രിക്കറ്റിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ യുവതാരം യുഎസിലേക്കു പോയ സംഭവത്തിൽ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർ‍ഡിനെതിരെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡാനിഷ് കനേരിയ. പാക്കിസ്ഥാന്റെ യുവ ബാറ്റ്സ്മാൻ സമി അസ്‍ലമാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുഎസിലേക്കു പോയത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം സൂര്യകുമാർ യാദവുമായാണ് സമിയെ പാക്ക് താരം താരതമ്യം ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിന് അവസരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു പോകേണ്ടിവരില്ലെന്ന് കനേരിയ വ്യക്തമാക്കി.



ചില പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെപ്പോലെ അവസരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സൂര്യകുമാർ യാദവിന് സ്വന്തം രാജ്യം വിടേണ്ടിവരില്ല. ഇമാം ഉൾ ഹഖ്, ഷാൻ മസൂദ് എന്നിവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവസരം ഉള്ളപ്പോൾ അസ്‍ലമിനെപ്പോലെ പ്രതിഭയുള്ള താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും കനേരിയ ആരോപിച്ചു. സമി അസ്‍ലം സ്ഥിരതയുള്ള താരമാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് പാക്കിസ്ഥാൻ അനീതിയാണു കാണിക്കുന്നത്. ഷാൻ മസൂദ്, ഇമാം ഉൾ ഹഖ് എന്നിവരെപ്പോലെ അസ്‍ലമിന് ആവശ്യത്തിന് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല.



സൂര്യകുമാർ യാദവിനെപ്പോലെയുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിൽനിന്നും ഫ്രാഞ്ചൈസികളില്‍നിന്നും മികച്ച പിന്തുണയാണു ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്തുണ കിട്ടുന്നില്ല. താരങ്ങൾ സ്വന്തം വീടുവിട്ടു പോകേണ്ടിവരുന്ന രീതിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ബോർഡ് പെരുമാറുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. സൂര്യകുമാറിന് ന്യൂസീലൻഡില്‍ കളിക്കാൻ ഓഫർ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നിന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകില്ല– കനേരിയ വ്യക്തമാക്കി.



ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലൻഡ് ടീമുകൾക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള പാക്ക് ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് അസ്‍ലം പാക്കിസ്ഥാൻ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിൽനിന്ന് തനിക്കും അർഹതപ്പെട്ട നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കനേരിയ നേരത്തേ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിനെതിരെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിരന്തരം വിമർശനമുന്നയിക്കുകയാണു കനേരിയ.



English Summary: Suryakumar Yadav will never leave India: Danish Kaneria slams PCB after Pak cricketer Sami Aslam moves to USA