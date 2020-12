‘അദ്ദേഹം ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയുടെ ബലഹീനത കരുത്തായി മാറും’

സിഡ്‌നി∙ ഓസ്ട്രേലിയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങാനിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഓപ്പണിങ് സഖ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, പൃഥ്വി ഷാ, മായങ്ക് അഗർവാൾ, കെ.എൽ.രാഹുൽ എന്നിവരാണ് ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാന്മാരായി ടീമിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഏതു കൂട്ടുകെട്ടാകും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ആകാംക്ഷ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അവസാന രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾക്ക് രോഹിത് ശർമയും ടീമിനൊപ്പം ചേരുന്നതോടെ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്ന്മാരുടെ നീണ്ടനിര തന്നെയുണ്ടാകും.

ആദ്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഓപ്പണിങ്ങിൽ മായങ്ക അഗർവാളിന്റെ കാര്യം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. കൂട്ടായി ആര് ഇറങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇനിയും സ്ഥിരീകരണമില്ലാത്തത്. ശുഭ്മാൻ ഗി‍ൽ, പൃഥ്വി ഷാ എന്നിവരിൽ ഒരാളെയാകും കോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ അവസാന ഏകദിനത്തിൽ 33 റൺസെടുത്ത ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായ ഗിൽ, പിങ്ക് ബോൾ പരിശീലന മത്സരത്തിൽ 43, 65 എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്കോർ ചെയ്തത്.

ഏകദിന പരമ്പരയിൽ 22, 28 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അഗർവാളിന്റെ സമ്പാദ്യം. സന്നാഹമത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായെങ്കിലും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടി. പൂജ്യം, 19, 40, 3 എന്നിങ്ങനെയാണ് രണ്ടു സന്നാഹ മത്സരങ്ങളിലായി പൃഥ്വി ഷായുടെ സ്കോറുകൾ. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നിലനിൽക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് സഖ്യം ആരൊക്കെയാകണമെന്ന് അഭിപ്രായവുമായി മുൻ താരം ആശിഷ് നെഹ്റയും രംഗത്തെത്തി.

കെ.എൽ.രാഹുൽ

മായങ്ക് അഗർവാളും കെ.എൽ.രാഹുലും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് നെഹ്റ പറഞ്ഞു. ടെസ്റ്റിൽ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ബാറ്റ്സ്മാനാണ് രാഹുൽ. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവർഷമായി വൈറ്റ് ബോളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കോറിങ് മികച്ചതാണ്.

‘ഇപ്പോഴും ഓപ്പണിങ് സഖ്യത്തെ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ബലഹീനതയാണ്. കെ.എൽ.രാഹുലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ‍ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിലവിലെ ഫോമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച രീതിയിൽ റൺ നേടാൻ സാധിക്കും. അത് ഇന്ത്യയുടെ ബലഹീനതയെ കരുത്താക്കി മാറ്റും.’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഓസ്ട്രേലിയ്ക്കെതിരായി തന്റെ അരങ്ങേറ്റ പരമ്പരയിലെ അഗർവാളിന്റെ പ്രകടനാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്നും നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

