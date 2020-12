അങ്ങേയറ്റം നാണക്കേടാണിത്: ഇന്ത്യയോട് ‘സമനില’യിലായ എ ടീമിനെതിരെ വിമർശനം

സിഡ്നി∙ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ഓസ്ട്രേലിയ എ ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ അലൻ ബോർഡർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമനിലയിൽ കലാശിച്ച സന്നാഹ മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം ദിനത്തിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിലാണ് ബോർഡർ രൂക്ഷഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചത്. അങ്ങേയറ്റം നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓസീസ് ടീമിന്റെ പ്രകടനമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ക്രിക്കറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽവച്ച് ഏറ്റവും ഉദാസീനമായ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ എന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രകടനത്തെ ബോർഡർ‌ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.



ഇത് ഓസ്ട്രേലിയ എ ടീമാണ്. അവർ ഓസ്ട്രേലിയയെയാണു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഫീൽഡിങ്, ബൗളിങ്, ക്യാപ്റ്റൻസി– എല്ലാം അങ്ങേയറ്റം നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്– ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോട് ബോർഡർ പറഞ്ഞു. തന്റെ വിമർശനങ്ങളിൽ പ്രശ്നം ഉള്ളവർ നേരിട്ടു സംസാരിക്കണമെന്നും ബോർഡർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു താരം വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതു സന്തോഷമാണെന്നും ബോർഡർ‌ വ്യക്തമാക്കി.



ഋഷഭ് പന്തിന്റെയും ഹനുമാ വിഹാരിയുടെയും സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിൽ സന്നാഹമത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തില്‍ ഓസ്ട്രേലിയ നിറംമങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ 90–ാം ഓവറിൽ 22 റൺസാണ് ഋഷഭ് പന്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരം സമനിലയിലായെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിൽ മുതിർന്ന താരങ്ങളും പരിശീലകരും നിരാശയിലാണ്. ഡിസംബർ 17 മുതൽ 21 വരെയാണ് ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം. നാല് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ആകെയുള്ളത്.



