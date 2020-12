മിണ്ടാതിരിക്കാനാകില്ല; ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ‘സ്ലെഡ്ജിങ്ങിന്’ മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഗിൽ

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്ലെഡ്ജിങ് തന്ത്രങ്ങളെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തനാണെന്ന് യുവ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ. എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലർ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കും വേറെ ചിലർ സംസാരിക്കും. തര്‍ക്കിക്കുന്നതിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ വെറുതേ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളെ നേരിടാനാണ് അവരുടെ ആസൂത്രണമെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും പലതുമുണ്ട്– ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു ഗിൽ പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണില്‍ കളിക്കുന്നുവെന്നതിൽ ഭയമുണ്ട്.



എന്നാൽ ഇതിലും മികച്ചൊരു അവസരം വേറെ ലഭിക്കാനില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ അതു സഹായമാകും. പിങ്ക് ബോളിൽ ടീം ഇന്ത്യ പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈഡൻ ഗാർഡൻ‌സിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ ഇന്ത്യൻ ടീം പിങ്ക് ബോളിൽ നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരം പോലും ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയെ നേരിടുകയെന്നതു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാര്യമാണെന്നും ഗിൽ സമ്മതിച്ചു.



ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി സിഡ്നിയിൽ നടന്ന രണ്ട് സന്നാഹ മത്സരങ്ങളും ഗിൽ കളിച്ചിരുന്നു. 0, 29, 43, 65 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇന്നിങ്സുകളിലും താരം നേടിയ സ്കോറുകൾ. ഡിസംബർ 17ന് അഡ്‍ലെയ്ഡ് ഓവലിലാണ് ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നത്. 2019 ൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെയാണ് ഗിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏഴ് സെഞ്ചുറികളും 11 അർധസെഞ്ചുറികളും താരം നേടി.



