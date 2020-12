മകളെക്കുറിച്ചു തെറ്റായ വാർത്തകള്‍ പരക്കുന്നു: വിമർശിച്ച് ഷാഹിദ് അഫ്രീദി

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ മകളെക്കുറിച്ചു ‘ചിലർ’ തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ വെറ്ററൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. ലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗിൽനിന്ന് താരം പിൻമാറാനുള്ള കാരണം ഇതാണെന്നാണു പറയുന്നത്. തെറ്റായ വാർത്തകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരക്കുന്നതെന്നും അഫ്രീദി പ്രതികരിച്ചു. സ്വകാര്യമായ ‘ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളതിനാൽ’ പ്രീമിയർ ലീഗിൽനിന്നു പിൻമാറുകയാണെന്നാണ് അഫ്രീദീ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.



വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തശേഷം ഉടൻ ടൂർണമെന്റിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും അഫ്രീദി അറിയിച്ചു. താരത്തിന്റെ മകളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി പരിഗണിച്ചാണ് അഫ്രീദിയുടെ പിൻമാറ്റമെന്ന് ലങ്കൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് സംഘാടകരും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മകൾക്കൊപ്പമുള്ള അഫ്രീദിയുടെ ചിത്രവും പുറത്തുവന്നു.



അതേസമയം മകള്‍ സുഖമായിരിക്കുന്നതായി അഫ്രീദി പിന്നീടു പ്രതികരിച്ചു. മകളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പരക്കുകയാണെന്നും താരം വിമർശിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ‌ കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും അഫ്രീദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മകൾക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നതായും താരം അറിയിച്ചു. എനിക്കു ചുറ്റും മക്കളുള്ളത് അനുഗ്രഹമാണ്, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു– താരം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.



ലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഗല്ലെ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. ലീഗിൽനിന്നുള്ള അഫ്രീദിയുടെ പിൻമാറ്റം ടീമിന് വൻ തിരിച്ചടിയാണ്. 40 വയസ്സുകാരനായ അഫ്രീദി പാക്കിസ്ഥാനുവേണ്ടി 398 ഏകദിനങ്ങളും 99 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാക്രമം 8064, 1416 റൺസും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.



