ഇന്ത്യയുടെ ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് സ്കോറിന് ഇന്ന് 4 വയസ്; അന്നുതന്നെ ചെറിയ സ്കോറും!

അഡ്‌ലെയ്ഡ്∙ രാജ്യാന്തര ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോറുമായി വിരാട് കോലിയും സംഘവും നാണക്കേടിന്റെ പടുകുഴിയിൽ വീണ ദിവസമാണ് ഇന്ന് (2020 ഡിസംബർ 19). ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വിജയവഴിയിൽനിന്ന് തെന്നിമാറി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 36 റൺസിന് പുറത്തായി ടീം ഇന്ത്യ നാണംകെട്ട ദിവസം. ടീമിലെ 11 പേരിൽ ഒരാൾക്കു പോലും രണ്ടക്കം കടക്കാനാകാതെ പോയ ഇന്നിങ്സിൽ 21.2 ഓവറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേടാനായത് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 36 റൺസ്. പതിനൊന്നാമനായ മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ പന്ത് കൊണ്ട് പരുക്കേറ്റതോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഒൻപതിന് 36 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

40 പന്തിൽ ഒരേയൊരു ഫോർ സഹിതം ഒൻപത് റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ മായങ്ക് അഗർവാൾ ടോപ് സ്കോററായ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ മറ്റു താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം ഇങ്ങനെ; പൃഥ്വി ഷാ (4), ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര (2), ചേതേശ്വർ പൂജാര (0), വിരാട് കോലി (4), അജിൻക്യ രഹാനെ (0), ഹനുമ വിഹാരി (8), വൃദ്ധിമാൻ സാഹ (4), രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ (0), ഉമേഷ് യാദവ് (4*), മുഹമ്മദ് ഷമി (1*).

ഇനിയങ്ങോട്ട് വമ്പൻ ബാറ്റിങ് തകർച്ചയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഓർമിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറെന്ന റെക്കോർഡും പിറന്നതെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? അതേ, ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേരിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ കുറിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ നാലാം വാർഷികമാണിന്ന്. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോറെന്ന നാണക്കേടും സംഭവിച്ചത് അതേ ദിവസം തന്നെയായത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികം.

കൃത്യം നാലു വർഷം മുൻപ് ചെന്നൈ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ ഇന്ത്യ കുറിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനത്തിനെത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് സ്കോർ കുറിച്ചത്. അന്നും ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത് വിരാട് കോലി തന്നെ. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ കരുൺ നായരുടെ മികവിൽ അന്ന് ഇന്ത്യ നേടിയത് 759 റൺസ്. അതും ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. 190.4 ഓവർ ബാറ്റു ചെയ്താണ് അന്ന് ഇന്ത്യ 759 റൺസ് കുറിച്ചത്.

381 പന്തുകൾ നേരിട്ട കരുൺ നായർ 32 ഫോറും നാലു സിക്സും സഹിതം 303 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമാണെങ്കിലും അഡ്‌ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ അവസരം കിട്ടാതെ പോയ ഓപ്പണർ കെ.എൽ. രാഹുലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ് സ്കോറർ. കന്നി ഇരട്ടസെഞ്ചുറി അന്ന് ഒരേയൊരു റണ്ണിനാണ് രാഹുലിന് നഷ്ടമായത്. 311 പന്തുകളിൽനിന്ന് 16 ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 199 റൺസാണ് അന്ന് രാഹുൽ നേടിയത്.

ഇവർക്കു പുറമെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച പാർഥിവ് പട്ടേൽ (112 പന്തിൽ 71), ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിലും അംഗമായ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ (149 പന്തിൽ 67), ടീമിലുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കാതിരുന്ന രവീന്ദ്ര ജഡേജ (55 പന്തിൽ 51) എന്നിവര്‍ അന്ന് അർധസെഞ്ചുറിയും നേടി. അന്നും ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന വിരാട് കോലി 29 പന്തിൽ 15 റൺസെടുത്തും ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിന്റെയും നെടുന്തൂണായ ചേതേശ്വർ പൂജാര 29 പന്തിൽ 16 റൺസെടുത്തും അന്ന് പുറത്തായി. ഉമേഷ് യാദവായിരുന്നു ഇരു ടീമുകളിലും അംഗമായിരുന്ന മറ്റൊരാൾ. അഡ്‌ലെയ്ഡിൽ നാലു റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഉമേഷ്, അന്ന് ചെന്നൈയിലും ഒരു റണ്ണുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

English Summary: India bowled out for lowest their Test score, exactly 4 years after posting their highest total