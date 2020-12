ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ ദ്രാവിഡിനെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വിടണം: വെങ്സർക്കാർ

മുംബൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ മുൻ താരവും ജൂനിയർ ടീമുകളുടെ പരിശീലകനുമായിരുന്ന നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി (എൻസിഎ) തലവൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യം. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ചീഫ് സിലക്ടറുമായിരുന്ന ദിലീപ് വെങ്സർക്കാരാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന് (ബിസിസിഐ) മുന്നിൽ ഈ ആവശ്യം ഉയർത്തിയത്. ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനു പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നതു കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ ദ്രാവിഡിനെ അയയ്ക്കണമെന്ന് വെങ്സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

‘ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ ബിസിസിഐ മുൻകയ്യെടുക്കണം. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പന്തുകളെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തേക്കാളും മികച്ച ഒരാളുമില്ല. നെറ്റ്സിൽ പരിശീലിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ദ്രാവിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം വലിയ ഊർജം നൽകും. കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ കാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ സമയവുമുണ്ട്’ – വെങ്സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അഡ്‌ലെയ്ഡിൽ നടന്ന ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ രണ്ടു ദിവസവും ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ടീം ഇന്ത്യ, മൂന്നാം ദിനം ആദ്യ സെഷനിൽ കടുത്ത ബാറ്റിങ് തകർച്ച നേരിട്ടാണ് തോൽവിയിലേക്ക് വഴുതിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോറായ 36 റൺസിന് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ കോലിയെയും സംഘത്തെയും എറിഞ്ഞിട്ട ഓസീസ്, രണ്ടു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിലാണ് വിജയത്തിലെത്തിയത്.

‘ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം എത്രയും വേഗം ദേശീയ ടീമിന് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ബിസിസിഐ ചെയ്യേണ്ടത്’ – വെങ്സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

‘ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തി രണ്ട് ആഴ്ചത്തെ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ ആവശ്യമായി വന്നാൽപ്പോലും ജനുവരി ഏഴിന് സിഡ്നിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി ടീമിനൊപ്പം ചേരാനും നെറ്റ്സിൽ സഹായിക്കാനും ദ്രാവിഡിനു കഴിയും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹത്തെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കണം’ – വെങ്സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary: BCCI must 'rush' Rahul Dravid to Australia to help Indian team: Dilip Vengsarkar