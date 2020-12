രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യത; ഗില്ലും സിറാജും അരങ്ങേറും, പന്ത് തിരിച്ചെത്തും

അഡ്‌ലെയ്ഡ്∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത മുൻതൂക്കമെല്ലാം ഏതാനും ഓവറുകൾകൊണ്ട് കളഞ്ഞുകുളിച്ച് എട്ട് വിക്കറ്റിന് തോറ്റ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ, രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി അഴിച്ചുപണിക്കു സാധ്യത. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയും പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമി പരുക്കേറ്റ് പുറത്താകുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ടീമിൽ അഴിച്ചുപണിക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. കോലി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതോടെ അജിൻക്യ രഹാനെയാകും ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക.

ഡിസംബർ 26 മുതൽ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുക. അഡ്‍ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ പന്ത് വലതു കൈമുട്ടിൽ പതിച്ച് പരുക്കേറ്റ മുഹമ്മദ് ഷമി ബാറ്റിങ് പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 36 റൺസെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ഷമിക്ക് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് വിവരം.

കോലിക്കും മുഹമ്മദ് ഷമിക്കും പുറമെ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ച രണ്ടു താരങ്ങൾകൂടി രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വിശ്വസനീയമായ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘ഇന്ത്യ ടുഡേ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിരാട് കോലിയുടെ അഭാവത്തിൽ മധ്യനിരയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കെ.എൽ. രാഹുലിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിവരം. അജിൻക്യ രഹാനെ, ഹനുമ വിഹാരി എന്നിവരെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ മുന്നിലേക്ക് നീക്കുന്ന കാര്യവും ഇന്ത്യൻ ടീം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ അഭാവത്തിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനു വേണ്ടി ഐപിഎലിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച മുഹമ്മദ് സിറാജ് ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയശേഷം പരിശീലന മത്സരങ്ങളിലും സിറാജ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരു മൂന്നു വിക്കറ്റ് നേട്ടവുമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ 38 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 23.44 ശരാശരിയിൽ 152 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുത ചരിത്രവും സിറാജിന്റെ അരങ്ങേറ്റം യാഥാർഥ്യമാക്കിയേക്കാം.

ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഓപ്പണർ പൃഥ്വി ഷായ്ക്ക് പകരം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനും സാധ്യതയേറെയാണ്. ബാറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല, ഫീൽഡിങ്ങിലെ പ്രകടനവും തീർത്തും മോശമായത് പൃഥ്വി ഷായ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകും. സാങ്കേതികപ്പിഴവുകൾ ആവർത്തിച്ച് പുറത്താകുന്ന ഷായെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ കളിപ്പിക്കരുതെന്ന് മുൻ താരം കൂടിയായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പരിശീലന മത്സരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തിളങ്ങിയത് ശുഭ്മാൻ ഗില്ലായിരുന്നെങ്കിലും, രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ പരിചയസമ്പത്ത് പരിഗണിച്ചാണ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് പൃഥ്വി ഷായ്ക്ക് അവസരം നൽകിയത്. പിങ്ക് ബോളിൽ നടന്ന രണ്ടാം സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ 43, 65 എന്നിങ്ങനെ മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്തി ഫോം തെളിയിച്ച താരമാണ് ഗിൽ എന്നതും യുവതാരത്തിന് അനുകൂലമാകും.

വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്ക് പകരം ഋഷഭ് പന്ത് വരാനും സാധ്യതെയേറെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിൽ തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തിയ സാഹയ്ക്ക് പകരം, സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടി ഫോം തെളിയിച്ച ഋഷഭ് പന്തിനെ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പല കോണുകളിൽനിന്നും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. 2018–19 കാലത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ നാലു ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് ഒരു സെഞ്ചുറി സഹിതം 50നു മുകളിൽ ശരാശരിയിൽ 350 റൺസ് നേടിയ ചരിത്രവും പന്തിന് തുണയാകും.



English Summary: Shubman Gill set to replace Prithvi Shaw, Mohammed Siraj set for Test debut on Boxing Day