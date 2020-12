40–ാം വയസ്സിൽ ഹഫീസിന് കന്നി ട്വന്റി20 സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായി, ഒരു റണ്ണിന്!

ഹാമിൽട്ടൻ∙ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ സെഞ്ചുറിയെന്ന നേട്ടം ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിന് നഷ്ടമായതിന്റെ നിരാശയിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ വെറ്ററൻ താരം മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്. 40–ാം വയസ്സിൽ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിലെ കന്നി സെഞ്ചുറിയെന്ന ചരിത്രനേട്ടം ഹഫീസിന് നഷ്ടമായത് വെറും ഒരു റണ്ണിന്! ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 പോരാട്ടത്തിലാണ് സെഞ്ചുറിക്ക് ഒരു റൺ മാത്രം അകലെ ഹഫീസിന്റെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചത്. ഹഫീസിനെ പുറത്താക്കാൻ കിവീസ് ബോളർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ഓവർ തീർന്നുപോയതാണ് താരത്തെ ‘ചതിച്ചത്’. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ജയിച്ച ന്യൂസീലൻഡ് 1–0ന് മുന്നിലാണ്.

16 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 119 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ. ഹഫീസ് 43 പന്തിൽ 70 റൺസോടെ ക്രീസിലും. അവസാന ഓവറുകളിൽ പിടിമുറുക്കിയ കിവീസ് ബോളർമാർ പാക്കിസ്ഥാന് മൂക്കുകയറിട്ടു. ട്രെന്റ് ബോൾട്ട് എറിഞ്ഞ 17–ാം ഓവറിൽ അവർക്ക് നേടാനായത് ഒൻപത് റൺസ്. ടിം സൗത്തിയുടെ 18–ാം ഓവറിൽ ആറ് റണ്‍സ്. ഒരു വിക്കറ്റും നഷ്ടമാക്കി. ബോൾട്ടിന്റെ 19–ാം ഓവറിൽ രണ്ട് ഫോറുകൾ സഹിതം 11 റൺസ്. 19–ാം ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആറിന് 145 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ. ഹഫീസ് 52 പന്തിൽ 82 റൺസുമായി ക്രീസിൽ.

കൈൽ ജാമിസൻ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ മൂന്നു പന്തിൽനിന്ന് ഹഫീസും കൂട്ടാളി ഇമാദ് വാസിമും ചേർന്ന് നേടിയത് രണ്ടു റൺസ് മാത്രം. എന്നാൽ, അവസാന മൂന്നു പന്തുകളിൽ രണ്ട് സിക്സും ഒരു ഫോറും കണ്ടെത്തിയ ഹഫീസ് പാക് സ്കോർ 160 കടത്തി. അവസാന പന്തിലെ തകർപ്പൻ സിക്സറോടെയാണ് ഹഫീസിന്റെ വ്യക്തിഗത സ്കോർ 99ൽ എത്തിയത്. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഹഫീസിന്റെ ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്. പുറത്താകാതെ നേടിയ 86 റണ്‍സായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപത്തെ ഉയർന്ന സ്കോർ.

അതേസമയം, 57 പന്തിൽ 10 ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും സഹിതം പുറത്താകാതെ 99 റൺസ് നേടിയ ഹഫീസിന്റെ മികവിൽ, ന്യൂസീലൻഡിനു മുന്നിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയത് 164 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ഒരുവേള 150 പോലും കടക്കില്ലെന്ന് തോന്നിച്ച പാക്കിസ്ഥാനെ, ഫഹീസിന്റെ മാസ്മരിക പ്രകടനമാണ് കരകയറ്റിയത്. ഹഫീസിനു പുറമെ പാക്ക് നിരയിൽ രണ്ടക്കം കടന്നത് ഓപ്പണർ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ (20 പന്തിൽ 22), ഖുഷ്ദിൽ ഷാ (20 പന്തിൽ 14), ഇമാദ് വാസിം (അഞ്ച് പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 10) എന്നിവർ മാത്രം. ന്യൂസീലൻഡിനായി ടിം സൗത്തി നാല് ഓവറിൽ 21 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റ് പിഴുതു.

