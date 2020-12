ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ഒന്നാമൻ പന്ത്, സാഹയേക്കാൾ മികച്ചതും പന്ത് തന്നെ: പ്രസാദ്

മുംബൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‍ക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയേക്കാൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകാൻ യോഗ്യൻ യുവതാരം ഋഷഭ് പന്താണെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ചീഫ് സിലക്ടറുമായിരുന്ന എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ചീഫ് സിലക്ടറായിരുന്ന കാലത്ത് ഋഷഭ് പന്തിന് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ്. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയായി ഇന്ത്യൻ ടീം കാണുന്നത് പന്തിനെയാണെന്ന് പലകുറി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് പ്രസാദും സംഘവും.

വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലെ മികവുകൊണ്ടും പരിചയസമ്പത്തു കൊണ്ടും അഡ്‍ലെയ്ഡിൽ നടന്ന പകൽ – രാത്രി ടെസ്റ്റിൽ പന്തിനെ പുറത്തിരുത്തി വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് അവസരം നൽകിയത്. സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി കരുത്തുകാട്ടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് താരത്തെ പുറത്തിരുത്തിയത്. എന്നാൽ, പകരം അവസരം ലഭിച്ച സാഹയ്ക്ക് ബാറ്റിങ്ങിൽ മികവു കാട്ടാനാകാതെ പോയതോടെയാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ പന്തിനെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉയരുന്നത്. മുൻപ് ഓസീസ് മണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ള താരവുമാണ് പന്ത്.

‘ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പര്യടനത്തിൽ ഋഷഭ് പന്തായിരിക്കും ഒന്നാം നമ്പർ വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി ആദ്യമേ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആറാം നമ്പറിലെത്തുന്നയാൾക്കു ശേഷം ബാറ്റിങ് അറിയാവുന്നവർ ഇല്ലെങ്കിലും അത്ര പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മറ്റൊരു സ്പെഷലിസ്റ്റ് കീപ്പറെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചത്’ – പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

‘കായികക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പന്ത് ഇതിനകം പരിഹസിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. പിങ്ക് ബോളിൽ നടന്ന രണ്ടാം സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി അദ്ദേഹം ഫോം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടുത്ത മൂന്നു ടെസ്റ്റിലും വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്കു പകരം ഋഷഭ് പന്തിന് അവസരം നൽകിയാൽ ആ തീരുമാനത്തോട് ഞാൻ പൂർണമായും യോജിക്കും’ – പ്രസാദ് വിശദീകരിച്ചു.

