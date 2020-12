അവർക്കതിന് കഴിവില്ല; വിമർശകരെ പരിഹസിച്ച് ഷായുടെ ‘ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി’

അഡ്‌ലെയ്ഡ്∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ദയനീയ പ്രകടനവുമായി കടുത്ത വിമർശങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ യുവ ഓപ്പണർ പൃഥ്വി ഷാ, പരോക്ഷ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കാർഡിലൂടെയാണ് പൃഥ്വി ഷായുടെ പ്രതികരണം. വിമർശകരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പരിഹസിക്കുന്നതാണ് പൃഥ്വിഷായുടെ ‘ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി’!

അഡ്‌ലെയ്ഡിൽ നടന്ന പകൽ – രാത്രി മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും പ്രതിരോധം പിഴച്ചാണ് പൃഥ്വി ഷാ പുറത്തായത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ നേരിട്ട രണ്ടാം പന്തിൽത്തന്നെ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ പന്തിൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡായാണ് ഷാ പുറത്തായത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ നാലു പന്തിൽ നാലു റൺസുമായി പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ പന്തിലും ക്ലീൻ ബൗൾഡായി. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ തകർച്ചയിൽ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും പൃഥ്വി ഷാ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പുറത്തായതിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ താരം ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഷായുടെ പ്രകടനത്തിൽ സാങ്കേതികപ്പിഴവുണ്ടെന്നും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിപ്പിക്കരുതെന്നും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ കമന്റേറ്റർ സുനിൽ ഗാവസ്കറും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മുൻ താരങ്ങളും ആരാധകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തുള്ളപ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും പരിഹസിക്കുന്ന പ്രതികരണവുമായി ഷായുടെ രംഗപ്രവേശം.

‘നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നിൽനിന്ന് ആളുകൾ നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും അവർക്ക് കഴിയില്ലെന്നുമാണ് അതിന്റെ അർഥം’ – പൃഥ്വി ഷായുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Prithvi Shaw Fires Back At Critics After His Failure In First India-Australia Test Match