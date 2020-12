ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ ഈ ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പ് വേണം: നിലപാടറിയിച്ച് ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ബാറ്റിങ് നിരയിൽ ഇന്ത്യ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് മുൻ താരവും ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ എട്ടു വിക്കറ്റിന്റെ ദയനീയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അഞ്ച് മാറ്റങ്ങളാണ് ഗംഭീർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാറ്റങ്ങളിൽ ഏറെയും ബാറ്റിങ് നിരയിലാണ്. അഞ്ച് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബോളർമാർ വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഗംഭീർ, പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായ മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് പകരം ആരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല.

അതേസമയം, ഓപ്പണിങ് മുതൽ എട്ടാം നമ്പർ വരെ ബാറ്റിങ്ങിന് എത്തേണ്ടവർ ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ ഗംഭീർ വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ തീർത്തും നിറംമങ്ങിയ യുവതാരം പൃഥ്വി ഷായെ ഓപ്പണർ റോളിൽനിന്ന് മാറ്റണമെന്ന പൊതു അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചാണ് ഗംഭീർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘പൃഥ്വി ഷാ തന്നെയാകണം ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണറെന്നായിരുന്നു പരമ്പര തുടങ്ങും മുൻപ് എന്റെ നിലപാട്. മുൻപ് ടീം ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു സെഞ്ചുറിയും രണ്ട് അർധസെ‍ഞ്ചുറിയും ഈ വർഷമാദ്യം ന്യൂസീലൻഡിൽ വീണ്ടുമൊരു അർധസെഞ്ചുറിയും നേടിയ താരത്തെ കളിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? പക്ഷേ, അദ്ദേഹം ഫോമിലല്ലെന്ന് ഒറ്റ മത്സരം കൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞു’ – സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ‘ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ് ഷോ’യിൽ ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‘മോശം ഫോമും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത കളിയും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ മായങ്ക് അഗർവാളിനൊപ്പം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പതിവുപോല ചേതേശ്വർ പൂജാര മൂന്നാം നമ്പറിൽ കളിക്കും’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിരാട് കോലി ടീമിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന അജിൻക്യ രഹാനെ കോലി കളിക്കാറുള്ള നാലാം നമ്പറിൽ വരണമെന്നും ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘അജിൻക്യ രഹാനെ നാലാം നമ്പറിൽ കളിക്കണം. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം മുന്നിൽനിന്നു തന്നെ നയിക്കട്ടെ. അഞ്ചാം നമ്പറിൽ കെ.എൽ. രാഹുലാണ് കളിക്കേണ്ടത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഋഷഭ് പന്താണ് ആറാം നമ്പറിന് യോഗ്യൻ. രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഏഴാമനായും രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ എട്ടാമനായും ബാറ്റിങ്ങിന് എത്തണം’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Gautam Gambhir suggests several changes in India’s XI for MCG Test