മെൽബൺ ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ 26നു തുടങ്ങുന്ന 2–ാം ടെസ്റ്റിൽ മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹനുമ വിഹാരിക്കു പകരം ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ഇറക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആലോചിക്കുന്നു. ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പേശീവലിവുമൂലവും തലയ്ക്ക് ഏറുകൊണ്ടും പരുക്കേറ്റ ജഡേജയെ കായികക്ഷമത തെളിയിച്ചാലേ ടീമിലെടുക്കുകയുള്ളൂ.

English Summary: Jadeja may replace Vihari for 2nd test against Australia