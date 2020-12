രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും കളിപ്പിക്കണമെന്ന് ഹസ്സി; പൃഥ്വി ഷായ്ക്കും ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ട്!

മെൽബൺ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‍ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ട ഓപ്പണർ പൃഥ്വി ഷായെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എല്ലാവരും രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ, താരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഒരു മുൻ താരം രംഗത്ത്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ താരവും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനുമായ മൈക്കൽ ഹസ്സിയാണ് ഷായ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിലെ പരാജയത്തിന്റെ പേരിൽ യുവതാരത്തെ പുറത്താക്കരുതെന്ന് മൈക്കൽ ഹസ്സി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൃഥ്വി ഷായുടെ ബാറ്റിങ് ശൈലിക്ക് യോജിച്ച പിച്ചാണ് മെൽബണിലേതെന്നും ഹസ്സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പൃഥ്വി ഷായിൽ സിലക്ടർമാർ വിശ്വാസമർപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ, ഒരേയൊരു ടെസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടത്. ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പിച്ചിൽ അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയൊരു ബോളിങ് നിരയ്‌ക്കെതിരെ ആയിരുന്നു ആ പരാജയമെന്നത് മറക്കരുത്’ – ഹസ്സി പറഞ്ഞു.

‘ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏഴിനു താഴെ മാത്രം ശരാശരിയുണ്ടായിരുന്ന താരമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണർ ജോ ബേൺസ്. എന്നിട്ടും ഓസീസ് സിലക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ അദ്ദേഹം തീരെ ചെറിയ റൺസിനാണ് പുറത്തായത്. പക്ഷേ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ സിലക്ടർമാരുടെ വിശ്വാസം അദ്ദേഹം കാത്തു. പതുക്കെയാണെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസമാർജിച്ച ബേൺസ് അർധസെഞ്ചുറിയും നേടി’ – ഹസ്സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പൃഥ്വി ഷായുടെ കാര്യത്തിലായാലും പിന്തുണയാണ് പ്രധാനം. ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകണം. ടീം മാനേജ്മെന്റ് അക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യണം. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന മെൽബണിലെ പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചതാണ്. അവിടെ അഡ്‌ലെയ്ഡിലേതിനു സമാനമായ പേസും ബൗണ്‍സും ഉണ്ടാകില്ല. ഏറെ പ്രതിഭയുള്ള താരമാണ് ഷായെന്നും മറക്കരുത്’ – ഹസ്സി പറഞ്ഞു.

‘ഒരു ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഷായ്ക്ക് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നത് ടീമിനു മൊത്തം നല്ലൊരു സന്ദേശം കൂടിയായിരിക്കും. ഒരു ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലും ടീം കൈവിടില്ലെന്ന തോന്നൽ എല്ലാ താരങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും സിലക്ടർമാർ പൃഥ്വി ഷായെ കൈവിടരുത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം’ – ഹസ്സി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Prithvi Shaw should be backed, MCG pitch will suit him a lot more - Michael Hussey