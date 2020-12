ഗാംഗുലിയും ജയ് ഷായും ടീമിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ: ശുക്ല

മുംബൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ദയനീയ തോൽവിയുമായി ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായും ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ബിസിസിഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന രാജീവ് ശുക്ലയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിൽ ബിസിസിഐ ഒട്ടും തൃപ്തരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അഡ‍്‌െലയ്ഡിൽ നടന്ന ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ 53 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് നേടിയിട്ടും ഇന്ത്യ ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയയോട് ദയനീയ തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ കനത്ത ബാറ്റിങ് തകർച്ച നേരിട്ട് വെറും 36 റൺസിൽ ഒതുങ്ങിയ ഇന്ത്യയെ എട്ടു വിക്കറ്റിനാണ് ഓസ്ട്രേലിയ തോൽപ്പിച്ചത്. നാലു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ 1–0ന് ലീഡും നേടി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടീമിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഗാംഗുലിയും ജയ് ഷായും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘(ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ) ഞങ്ങൾ ഒട്ടും തൃപ്തരല്ല. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ 36 റണ്‍സ് ഒട്ടും ആശാസ്യമായ സ്കോറായിരുന്നില്ല. ഇത് ബിസിസിഐ ഗൗരവത്തിലാണ് കാണുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായും ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തിൽ തൃപ്തരല്ല. ടീമിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇരുവരും ചില പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ടീം മാനേജ്മെന്റുമായി അവർ തീർച്ചയായും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. വരും ടെസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട്’ – രാജീവ് ശുക്ല വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.

ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ടീമിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും മുൻ താരവും ജൂനിയർ ടീമുകളുടെ പരിശീലകനുമായിരുന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും ശുക്ല പ്രതികരിച്ചു.

‘ആരും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഓസീസിനെതിരെ നമ്മുടെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു. നമ്മൾ ലീഡു പോലും സ്വന്തമാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ തകർന്നു. ചില സമയത്ത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരങ്ങൾ ശക്തമായിത്തന്നെ അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ തിരിച്ചുവരുമെന്നും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്’ – രാജീവ് ശുക്ല പറഞ്ഞു.

English Summary: Sourav Ganguly, Jay Shah working on plan to improve performance in Australia: Rajeev Shukla