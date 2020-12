‘അശ്വിനും നടരാജനും ഇല്ലാത്ത സൗകര്യം കോലിക്ക്’: വിമർശനവുമായി ഗവാസ്കർ

മെൽബൺ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ശനിയാഴ്ച മെൽബണിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ ദയനീയ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ ടീമിൽ അഴിച്ചുപണി അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമയുടെ പ്രസവസമയത്ത് ഒപ്പമുണ്ടാകാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയ വിരാട് കോലിയുടെയും കൈക്കുഴയ്ക്കു പൊട്ടലേറ്റ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെയും അസാന്നിധ്യം ടീമിന്റെ തലവേദന വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതിനിടെ, വിരാട് കോലിയുടെ മടക്കത്തെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ സുനിൽ ഗവാസ്കറും ദിലീപ് ദോഷിയും. ഒരു സ്പോർട്സ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടിയെഴുതിയ കോളത്തിലാണ് സുനിൽ ഗവാസ്കറുടെ വിമർശനം. ഇന്ത്യനെ ടീമിൽ വിവേചനം ഉണ്ടെന്നും രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ പോലുള്ളവർ ‘വിക്കറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരം’ നേടിയില്ലെങ്കിൽ ടീമിന് പുറത്താകുമ്പോൾ ചില ബാറ്റ്സ്മാന്മാർക്ക് എത്ര പരാജയപ്പെട്ടാലും വീണ്ടും അവസരം ലഭിക്കുന്നതായും ഗവാസ്കർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.



ടി.നടരാജന് കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ ടീമിനൊപ്പം നെറ്റ് ബോളറായി തുടരാൻ നിർബന്ധിതനായി. ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫിനിടെയാണ് നടരാജന് കുഞ്ഞ് പിറക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം കുട്ടിയെ കാണാതെ നെറ്റ് ബോളറായി ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പറന്നു. പരമ്പര അവസാനിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിയെ ആദ്യമായി കാണാൻ സാധിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന് കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിന് മുൻപ് അവധി നൽകി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളാണെന്നും ഗവാസ്കർ പറഞ്ഞു.

മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ ദിലീപ് ദോഷിയും കോലിയെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ‘ഒരാൾ തന്റെ ആദ്യ കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിന് ഒപ്പമുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ്. നിയമപരമായി അദ്ദേഹത്തെ തടയാനുമാകില്ല. എന്നാൽ മുങ്ങുന്ന കപ്പലിന്റെ ചുമതല കപ്പിത്താൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണമായിരുന്നു.’ – ദിലീപ് പറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റന്റെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാതെയാണ് ഉപനായകന് ചുമതല കൈമാറിയത്. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കോലി പുനർചിന്തനം നടത്തണമായിരുന്നു. കോലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് താനായിരുന്നെങ്കിൽ ദേശീയ ചുമതലയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രധാന്യം നൽകുകയെന്നും ദിലീപ് ദോഷി പറഞ്ഞു.



ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ അവസാനം മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിൽ അജിൻക്യ രഹാനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുക. ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമയുടെ പ്രസവസമയത്ത് കൂടെയുണ്ടാവാനാണ് കോലിയുടെ മടക്കം. കോലിക്ക് നേരത്തെ ബിസിസിഐ അവധി അന‌ുവദിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ വൻതോൽവിയിൽ മനസ്സു കൈവിടാതെ കളിക്കണമെന്ന് ടീമിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് കോലിയുടെ മടക്കമെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചിരുന്നു.



അഡ്‌ലെയ്ഡിലെ പകൽ–രാത്രി മത്സരത്തിന്റെ 2–ാം ഇന്നിങ്സിൽ 36 റൺസിനു പുറത്തായ ഇന്ത്യ 8 വിക്കറ്റിനാണ് മത്സരം തോറ്റത്. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോർ ആയിരുന്നു ഇത്. രോഹിത് ശർമ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്വാറന്റീനിൽ ആയതിനാൽ 3–ാം ടെസ്റ്റിലേ കളിക്കാനാവൂ. ക്രിക്കറ്റിലും വലുതായി കുടുംബകാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതിനു വിരാട് കോലി അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതായി ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.



