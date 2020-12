മെൽബൺ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും എംപിയുമായി ഗൗതം ഗംഭീർ. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ ദയനീയ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി ഗംഭീർ രംഗത്തുവന്നത്. അഡ്‌ലെയ്ഡിലെ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു ദിവസം ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു മേധാവിത്വമെന്ന് മറക്കരുതെന്ന് ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

ആദ്യം ഇന്നിങ്സിൽ 53 റൺസ് ലീഡ് നേടുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാം ദിവസത്തിലെ ഒരു സെഷനാണ് ഇന്ത്യയെ തോൽവിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇനിയും മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഓർമിക്കണമെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. വിരാട് കോലിയുടേയും മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെയും അസാന്നിധ്യം അജിൻക്യ രഹാനയുടെ ചുമലിൽ അമിത ഭാരമാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മികച്ച കോംബിനേഷന്റെ പരീക്ഷണമാകും ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയെന്നും ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.



രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിയാകും ടീമിൽ നടത്തുകയെന്നാണ് സൂചന. പൃഥ്വി ഷായ്ക്കു പകരം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ ഇന്ത്യ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയേക്കും. സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ തിളങ്ങിയ ഋഷഭ് പന്തിനെ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്കു പകരമിറക്കും. കോലി പോകുന്ന ഒഴിവിൽ കെ.എൽ.രാഹുലിനും അവസരം തെളിഞ്ഞേക്കും. പരുക്കേറ്റ ഷമിക്കു പകരം നറുക്കുവീഴുക മുഹമ്മദ് സിറാജിനായിരിക്കും. ഹനുമ വിഹാരിക്കു പകരം രവീന്ദ്ര ജ‍ഡേജയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.



അഡ്‌ലെയ്ഡിലെ പകൽ–രാത്രി മത്സരത്തിന്റെ 2–ാം ഇന്നിങ്സിൽ 36 റൺസിനു പുറത്തായ ഇന്ത്യ 8 വിക്കറ്റിനാണ് മത്സരം തോറ്റത്. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോർ ആയിരുന്നു ഇത്. രോഹിത് ശർമ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്വാറന്റീനിൽ ആയതിനാൽ 3–ാം ടെസ്റ്റിലേ കളിക്കാനാവൂ.



