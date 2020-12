‘രഹാനെ അതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ഭുതം; ക്യാപ്റ്റൻ ഉത്തരവാദിത്വമേൽക്കേണ്ട സമയം’

മെൽബൺ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിയാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിലേറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവരാൻ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ ടീമിന് എടുത്തേ മതിയാകൂ. വിരാട് കോലിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അജിൻക്യ രഹാനെയാകും ടീമിനെ നയിക്കുക. ടീമിൽ നടത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളുമായി പല മുൻ താരങ്ങളും രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോലിയുടെ ഒഴിവിൽ നടത്തേണ്ട ഏറ്റവും നിർണായക മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിർദേശവുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയത് മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസർ അജിത് അഗാർക്കറാണ്



ദേശീയ ടീമിന്റെ ചീഫ് സിലക്ടറായി അഗാർക്കർ എത്തുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരത്തിന്റെ പുതിയ നിർദേശം. തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിലെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ രഹാനെ നാലാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് സ്വയം പ്രമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് അഗാർക്കറുടെ നിർദേശം. വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അഗാർക്കറുടെ വാക്കുകൾ.



‘രഹാനെ സ്വയം നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ഭുതപ്പെടും. പരിചയസമ്പന്നനായ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് അദ്ദേഹം. ക്യാപ്റ്റൻ ഉത്തരവാദിത്വമേൽക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ കളിക്കണമെന്നുമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ഗിൽ. പഞ്ചാബിന്റെ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് സംശയമില്ല. ദേശീയ ടീമിന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സാധിക്കും.’ – അഗാർക്കർ പറഞ്ഞു.



കൈക്കുഴയ്ക്കു പൊട്ടലേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ടീമിൽനിന്ന് പുറത്തായ മുഹമ്മദ് ഷമി ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് ടീമിനെ ബാധിക്കുമെന്നും അഗാർക്കർ പറഞ്ഞു. ഇഷാന്ത് ശർമ്മയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവർ ടീമിന് മികച്ച സേവനമാണ് ചെയ്ത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു ബോളർക്ക് കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള സുവർണ അവസരമാണിതെന്നും അജിത് അഗാർക്കർ പറഞ്ഞു.



രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിയാകും ടീമിൽ നടത്തുകയെന്നാണ് സൂചന. പൃഥ്വി ഷായ്ക്കു പകരം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ ഇന്ത്യ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയേക്കും. സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ തിളങ്ങിയ ഋഷഭ് പന്തിനെ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്കു പകരമിറക്കും. കോലി പോകുന്ന ഒഴിവിൽ കെ.എൽ.രാഹുലിനും അവസരം തെളിഞ്ഞേക്കും. പരുക്കേറ്റ ഷമിക്കു പകരം നറുക്കുവീഴുക മുഹമ്മദ് സിറാജിനായിരിക്കും. ഹനുമ വിഹാരിക്കു പകരം രവീന്ദ്ര ജ‍ഡേജയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.



അഡ്‌ലെയ്ഡിലെ പകൽ–രാത്രി മത്സരത്തിന്റെ 2–ാം ഇന്നിങ്സിൽ 36 റൺസിനു പുറത്തായ ഇന്ത്യ 8 വിക്കറ്റിനാണ് മത്സരം തോറ്റത്. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോർ ആയിരുന്നു ഇത്. രോഹിത് ശർമ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്വാറന്റീനിൽ ആയതിനാൽ 3–ാം ടെസ്റ്റിലേ കളിക്കാനാവൂ.



English Summary: ‘This is a time when leader needs to stand up’, Ajit Agarkar suggests Rahane’s batting position in Kohli’s absence