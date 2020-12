ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി മികച്ച സ്കോർ നേടാന്‍ സാധിക്കാത്തതിൽ നിരാശ: സഞ്ജു സാംസൺ

കൊച്ചി∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ വലിയ സ്കോർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതിൽ നിരാശയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ. എങ്കിലും നിസ്വാർഥമായി ടീമിന് ആവശ്യമുള്ളപോലെ കളിച്ചതായാണു തോന്നുന്നതെന്നും സഞ്ജു ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. പുറത്താകുന്നതുവരെ എനിക്ക് ആധിപത്യം പുലർത്താൻ സാധിച്ചു. ക്രിക്കറ്റിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വഴിക്കു വരണമെന്നില്ലെന്നും സഞ്ജു പ്രതികരിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ നാലാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായി ഇറങ്ങിയ സഞ്ജു 10, 15, 23 എന്നിങ്ങനെ സ്കോറുകളാണു നേടിയത്.



കോവിഡ് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ബയോ ബബിളിൽ ആയതിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും സഞ്ജു വിശദീകരിച്ചു. ടീമംഗങ്ങളുമായി കൂടുതൽ നേരം ചെലവിടാമെന്നതാണ് ഇതിലൂടെയുള്ള നേട്ടം. മികച്ച സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഐപിഎല്ലിൽ ഇത്തവണ എനിക്ക് മുതിർന്ന താരത്തിന്റെ റോളായിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിലെ അനുഭവങ്ങൾ ജൂനിയർ താരങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതു സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലാ കായിക താരങ്ങളും ക്വാറന്റീൻ അനുഭവിക്കണമെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാടു സമയം വെറുതേ കിട്ടും. വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനുമെല്ലാം സമയം ലഭിക്കും. ഇത് എന്റെ കളിയെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു– സഞ്ജു പറഞ്ഞു.



ഐപിഎൽ സീസണിന്റെ പകുതിക്കുവച്ചു ബാറ്റിങ്ങിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ സഹായിച്ചത് പരിശീലകനായിരുന്ന ജയകുമാറാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല്– അഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശൈലിയിൽ ഇടപെടാത്ത പരിശീലകനാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവന്നു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഐപിഎല്ലിനിടെ ഫോണിലൂടെയാണ് ജയകുമാറിന്റെ സഹായം തേടിയതെന്നും സഞ്ജു പ്രതികരിച്ചു. ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരമായ സഞ്ജു സാംസൺ ഈ സീസണിൽ 375 റൺസാണ് ആകെ നേടിയത്.

English Summary: Disappointed not to get bigger scores: Sanju Samson