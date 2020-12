ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ: ആമിറിന്റെ വിരമിക്കൽ വിവാദത്തിൽ ഇൻസമാം

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ മുഹമ്മദ് ആമിറിന്റെ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിറംകെടുത്താനാണ് ഉപകരിക്കുകയെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റനും സിലക്ടറുമായ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ്. ഈ മാസം ആദ്യമാണ് 28 വയസ്സുകാരനായ ആമിർ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൻനിന്നു വിരമിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെതിരെ ആമിർ രൂക്ഷവിമർശനമുയർത്തി. ആമിറിന്റെ വിരമിക്കൽ തീരുമാനം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിനെ മോശം രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇൻസമാം പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആയിരിക്കില്ല ബാധിക്കുന്നത്. ആമിറിന്റെ വിരമിക്കൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ശക്തിയെ ബാധിക്കുമോ എന്നതു പ്രധാനമല്ല. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാ‍ൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായ സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്നും ഇൻസമാം ഒരു പാക്കിസ്ഥാൻ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്നു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ആമിർ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കണമായിരുന്നു.

വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ പരിശീലകരുമായും ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. ടീം മാനേജ്മെന്റിലെ ചില ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് മുഖ്യപരിശീലകനോടു പറയാം. അതും പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആമിര്‍ വിരമിക്കൽ വഴി സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു– ഇൻസമാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം പരിശീലകരുടെ നീക്കങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ തന്നെ നിർബന്ധിച്ചതെന്നാണ് ആമിർ പറയുന്നത്.

ഇനി ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ആമിർ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ മോശം ഇടപെടലുകൾ കാരണം മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നതായി ആമിർ നേരത്തേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

