മുംബൈ താരങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയാൽ കുറ്റം, രഹാനെയെക്കുറിച്ച് മിണ്ടില്ലെന്ന് ഗാവസ്കർ

ന്യൂഡൽഹി∙ വിരാട് കോലിക്കു പകരം ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത അജിൻക്യ രഹാനെയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ. രഹാനെ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച ബോക്സിങ് ‍ഡേ ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ കളി അവസാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഗാവസ്കർ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ കാര്യത്തിൽ‌ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് അറിയിച്ചത്.



രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ 195 റൺസിന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. 10 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് സ്പിന്നർ അശ്വിനെ രഹാനെ പന്തെറിയാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. തുടർന്ന് മാത്യു വെയ്ഡ്, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് എന്നിവരെ പുറത്താക്കി അശ്വിൻ കളി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കി. ബോളർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും ഫീൽഡിങ് ക്രമീകരണവുമുൾപ്പെടെ നന്നായി നടത്തി ക്യാപ്റ്റൻ രഹാനെ ഇന്ത്യയെ മികച്ച രീതിയിൽതന്നെ നയിച്ചെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരുടെ പക്ഷം. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാനില്ലെന്നാണു ഗാവസ്കർ വ്യക്തമാക്കിയത്.

രഹാനെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തിലെ പരിപാടിക്കിടെ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയാണ് ഗാവസ്കറോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ മുംബൈ താരങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയതിന് ആരാധകർ തന്നെ വിമർശിച്ചേക്കാം എന്ന കാരണത്താൽ ഗാവസ്കർ രഹാനെയെക്കുറിച്ചു പറയാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. രഹാനെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയെക്കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കാൻ‌ ഞാനില്ല. കാരണം ഞാൻ‌ മുംബൈ താരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെന്ന് ജനങ്ങൾ കുറ്റം പറയും–ഗാവസ്കർ വ്യക്തമാക്കി.

ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററി നടത്തുമ്പോൾ ഗാവസ്കർ മുംബൈയിലെ താരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പുകഴ്ത്തി പറയുമെന്ന് നേരത്തേ വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ അവധി നൽകി നാട്ടിലേക്കു പറഞ്ഞുവിട്ട സംഭവത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചും ഗാവസ്കർ വിവാദത്തിലായിട്ടുണ്ട്.

ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിൽ 195 റൺസിന് ഓസ്ട്രേലിയയെ എറിഞ്ഞൊതുക്കിയ ഇന്ത്യ ആദ്യ ദിവസം കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 36 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ രഹാനെ മുംബൈ ടീമിൽ കളിച്ചാണ് ദേശീയ ടീമിലെത്തുന്നത്. ടെസ്റ്റിൽ 66 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരം 11 സെഞ്ചുറിയുൾപ്പെടെ 4245 റൺസ് ആകെ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: I won’t say much about Ajinkya Rahane’s captaincy or else people will say I am backing Mumbai boys: Sunil Gavaskar