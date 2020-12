രോഹിതിനെയും കോലിയെയും ധോണി പിന്തുണച്ചു, ഗില്ലിനും അതാണു വേണ്ടത്: ഗംഭീർ

ന്യഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ യുവക്രിക്കറ്റ് താരം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീര്‍. ഗിൽ ഒന്നോ, രണ്ടോ മത്സരങ്ങളില്‍ മോശം പ്രകടനം നടത്തി പുറത്തായാലും ടീമിൽനിന്നു പുറത്താക്കരുതെന്ന് ഗംഭീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കുകയാണു ഗിൽ. അഡ്‍ലെയ്ഡിൽനടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ മോശം പ്രകടനം നടത്തിയ പൃഥ്വി ഷായെ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയാണ് ഇന്ത്യ ഗില്ലിനെ കളിപ്പിക്കുന്നത്. 2019ൽ ഏകദിന രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയ ഗില്ലിന് പിന്നീട് ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

മെൽബണ്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കാന്‍ സാധിച്ചത് ഗില്ലിനുള്ള അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഗംഭീർ പറഞ്ഞു. ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ വിജയിക്കുമോയെന്നതു സമയമെടുത്തു മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ മെൽബണിൽ ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ മത്സരം കളിക്കുന്നതിലും വലുത് മറ്റൊന്നുമില്ല. ടീം മാനേജ്മെന്റ് ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുമെന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കാരണം നിങ്ങൾ ഒരാളെ വിശ്വസിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഏറെ അവസരങ്ങളും നൽകണം. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് 20–30 റൺസൊക്കെ എടുക്കുന്നു. പിന്നാലെ രോഹിത് ശർമ വരുമ്പോൾ ഗില്ലിനെ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്തിരുത്തുന്നത് അനീതിയാണ്. രോഹിത് ശർമയ്ക്കും വിരാട് കോലിക്കും ധോണി പിന്തുണ നൽകിയ പോലെ, ഗില്ലിനും ഇപ്പോൾ പിന്തുണയാണു വേണ്ടത്. ധോണിയുടെ കീഴിൽ രോഹിതിനും കോലിക്കും ലഭിച്ചപോലെ അവസരങ്ങൾ ഗില്ലിനും നൽകണമെന്നും ഗംഭീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഒന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 38 പന്തിൽ 28 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിൽക്കുകയാണ്.

English Summary: MS Dhoni gave Virat Kohli, Rohit Sharma a longer run; unfair if Shubman Gill doesn’t get the same: Gautam Gambhir