ധോണിയില്ലാത്ത ട്വന്റി20 ടീം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജാർഖണ്ഡ്, നയിക്കാൻ ഇഷാൻ കിഷൻ

റാഞ്ചി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണി സയിദ് മുഷ്താഖ് അലി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിലും കളിക്കില്ല. 39 കാരനായ ധോണിയുടെ പേരില്ലാതെയാണ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള ജാർഖണ്ഡ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2021 ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കുമെന്നു ധോണി തന്നെ നിലപാടെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സയിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ അദ്ദേഹം കളിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ബാറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താനും ധോണി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തുടരുമെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്.

വലിയ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ധോണി ഐപിഎൽ കളിക്കാനിറങ്ങിയാൽ താരത്തിന്റെ ഫോമിനെ അതു ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആരാധകർ. ധോണി കളിക്കാനില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യുവതാരം ഇഷാൻ കിഷനാണ് ജാർഖണ്ഡ് ടീമിനെ ടൂർണമെന്റിൽ നയിക്കുക. അതേസമയം ധോണിയോടൊപ്പം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സുരേഷ് റെയ്ന ഉത്തർപ്രദേശിനായി കളിക്കും. യുപി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് റെയ്ന. ജനുവരി 10 മുതൽ 31 വരെയാണ് ആഭ്യന്തര ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക.

ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 15–നാണ് ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മാസങ്ങൾ നീണ്ട അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കൊടുവിലായിരുന്നു ധോണിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. 2004 മുതല്‍ 2019 വരെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ധോണി 17,000ന് മുകളിൽ രാജ്യാന്തര റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. യുഎഇയിൽ നടന്ന ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ നയിച്ചു ക്രിക്കറ്റിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും ധോണിയും ചെന്നൈ ടീമും മോശം പ്രകടനമാണു നടത്തിയത്. 2021 മാർച്ച്– ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അടുത്ത വർഷത്തെ ഐപിഎൽ സീസണിലും ധോണി ചെന്നൈയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കാനിറങ്ങും.

ജാർഖണ്ഡ് ടീം– ഇഷാൻ കിഷൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), പങ്കജ് കുമാർ, കുമാർ ദിയോബ്രത്, സൗരവ് തിവാരി, ഉത്തകർഷ് സിങ്, ആനന്ദ് സിങ്, വിരാട് സിങ് (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), വികാസ് വിശാൽ, അനുകൂൽ റോയ്, ഷഹബാദ് നദീം, സോനുകുമാർ സിങ്, വരുൺ ആരോൺ, രാഹുൽ ശുക്ല, മോനു കുമാര്‍ സിങ്, വിവേകാനന്ദ് തിവാരി, ബാല കൃഷ്ണ, ആശിഷ് കുമാർ, സത്യ സേതു.

