ദശാബ്ദത്തിലെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളുടെ നായകനായി ധോണി, ടെസ്റ്റിൽ കോലി

ലണ്ടൻ∙ ദശാബ്ദത്തിലെ മികച്ച താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ച ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റനായി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ എം.എസ്.ധോണി. വിരാട് കോലിയാണ് ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. ധോണി തന്നെയാണ് ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറും. മൂന്നു ടീമുകളിലുമായി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു. മൂന്നു ടീമിലും കോലിയുണ്ട്. രോഹിത് ശർമയും ധോണിയും ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിലുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ആർ.ആശ്വിനും ഇടംപിടിച്ചു



ഡേവിഡ് വാർണർ (ഓസ്ട്രേലിയ), എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, ഇമ്രാൻ താഹിർ (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക), ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ (ബംഗ്ലദേശ്), ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (ഇംഗ്ലണ്ട്), മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് (ഓസ്ട്രേലിയ), ട്രെൻഡ് ബോൾട്ട് (ന്യൂസീലൻഡ്), ലസിത് മല്ലിംഗ (ശ്രീലങ്ക) എന്നിവരാണ് ഏകദിന ടീമിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ. ക്രിസ് ഗെയ്‌ൽ, കീറോൺ പൊള്ളാർഡ് (വെസ്റ്റിൻഡീസ്), ആരോൺ ഫിഞ്ച്, ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ (ഓസ്ട്രേലിയ), എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക), റഷീദ് ഖാൻ (അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ), ലസിത് മല്ലിംഗ (ശ്രീലങ്ക) എന്നിവരാണ് ട്വന്റി20 ടീമിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ.



അലിസ്റ്റർ കുക്ക്, ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, സ്റ്റുവാർട്ട് ബോർഡ്, ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൺ (ഇംഗ്ലണ്ട്), ഡേവിഡ് വാർണർ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (ഓസ്ട്രേലിയ), കെയിൻ വില്യംസൺ (ന്യൂസീലൻഡ്), കുമാർ സംഗക്കാര (ശ്രീലങ്ക) എന്നിവർ ടെസ്റ്റ് ടീമിലും ഇടംനേടി. പതിറ്റാണ്ടിലെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളേയും ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏകദിന ടീമിൽ മിതാലി രാജ്, ജൂലൻ ഗോസ്വാമി എന്നീ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം മെഗ് ലാനിങ് ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ. ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, പൂനം യാദവ് എന്നിവരുണ്ട്. ലാനിങ് തന്നെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ.



വോട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെയിലെ മികച്ച താരങ്ങളെ ഐസിസി കണ്ടെത്തിയത്. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും കളിച്ച താരങ്ങളുടെ പ്രകടനവും നേട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാണ് വിദഗ്ധ സമിതി നോമിനികളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കിയത്. ആഗോളതലത്തിൽ 15 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ വോട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.



English Summary: MS Dhoni named captain of ICC Men’s ODI and T20I Teams of the Decade, Kohli leads Test side