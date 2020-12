പാക്കിസ്ഥാനെ നോക്കാതെ ഐസിസി, ഇത് ഐപിഎൽ ടീം: രോഷത്തോടെ അക്തർ

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഐസിസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ ദശാബ്ദത്തിന്റെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളില്ലാത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുൻ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് താരം ശുഐബ് അക്തർ. ഐസിസിയുടെ ടീമിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം പോലും ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് അക്തറിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ഐസിസിയുടെ നടപടിയിൽ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും അസ്വസ്ഥരാണ്. ട്വന്റി20ക്കു പുറമേ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളിലും ഒരു പാക്കിസ്ഥാൻ താരം പോലും ഇടം പിടിച്ചില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ട്വന്റി20 ടീമില്‍ നാല് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളാണുള്ളത്. വെസ്റ്റിൻഡീസ്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് രണ്ട് വീതം താരങ്ങളും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രതിനിധികൾ വീതവും ടീമിലുണ്ട്. ടീം ‘സിലക്ഷനിൽ’ താരങ്ങളുടെയും ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നു സമ്മിശ്രപ്രതികരണമാണു പുറത്തുവരുന്നത്. ഈ ടീമിൽ തനിക്ക് ഒട്ടും തൃപ്തിയില്ലെന്ന് അക്തർ തുറന്നടിച്ചു. പാക്ക് താരം ബാബർ അസം ടീമിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അക്തറിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ട്വന്റി20യിൽ രണ്ടാം റാങ്കിലുള്ള ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ബാബർ. കൂടാതെ ട്വന്റി20യിൽ താരം സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം നടത്തുന്നുമുണ്ട്.

പാക്കിസ്ഥാനും ഐസിസിയിൽ അംഗമാണെന്ന കാര്യം ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ ഓർക്കണമെന്നും അക്തർ പ്രതികരിച്ചു. ഐസിസി പുറത്തുവിട്ടത് ഒരു ഐപിഎൽ‌ ടീം പട്ടികയാണെന്നും ലോകക്രിക്കറ്റ് ടീമല്ലെന്നും അക്തർ പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാൻ ഐസിസി അംഗമാണെന്നും ട്വന്റി20 കളിക്കാറുണ്ടെന്നും ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിൽ മറന്നതായാണു തോന്നുന്നത്. അവർ ബാബർ അസമിനെ പോലും എടുത്തില്ല. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഒരു താരത്തെയും ടീമിലുൾപ്പെടുത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അതൊരു ഐപിഎൽ ടീമാണ്– അക്തർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഐസിസി പണത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണു ചിന്തിക്കുന്നത്. ഏകദിന ടീമിൽ ഡെന്നിസ് ലില്ലി, ജെഫ് തോമസ്, വിൻഡീസിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ, വാസിം അക്രം, വഖാർ‌ യൂനിസ് എന്നിവർ ഇല്ല. ലോകത്തിലെ വേഗതയേറിയ ബോളർമാരും ലെഗ് സ്പിന്നർമാരും എവിടെ? ഐസിസി ക്രിക്കറ്റിനെ വളരെയേറെ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുകയാണ്. പത്ത് ലീഗുകൾക്കു കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ അവസരം ഒരുക്കുന്നു. മൂന്ന് വർഷത്തിൽ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളും ലീഗുകളും അവർക്കു നടത്തണം. ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിക്കറ്റും എഴുപതുകളിലെ ക്രിക്കറ്റും തമ്മിൽ ഏറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. സച്ചിനും– അക്തറും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണു ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നത്. ട്വന്റി20യിൽ ബാബർ അസമിനേക്കാൾ വലിയ താരം ഇന്നില്ല, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ടീമിൽ ഇല്ല– അക്തർ ആരോപിച്ചു.

