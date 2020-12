മെൽബണിലെ സെഞ്ചുറിയല്ല, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ലോർഡ്സിലേത്: ക്യാപ്റ്റൻ രഹാനെ

മെൽബൺ‌∙ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം ചുമലിലേറ്റിയ താരമാണ് അജിൻക്യ രഹാനെ. ഫീൽഡിങ്ങിനെ മാറ്റങ്ങളും ബോളർമാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും മിടുക്ക് കാട്ടിയ രഹാനെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി മികവ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി തികച്ചാണ് രഹാനെ ടീം ഇന്ത്യയെ മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ചത്.

223 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 112 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി. രഹാനെയെ മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ റണ്ണൗട്ടാക്കുകയായിരുന്നു. നിലയുറപ്പിക്കാനാകാതെ ഇന്ത്യൻ‌ ബാറ്റിങ് നിര പതറുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു രഹാനെ ക്ഷമയോടെ കളിച്ച് ടീമിനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയത്. ഇങ്ങനെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് 326 എന്ന മികച്ച സ്കോറിലേക്കും ടീം ഇന്ത്യ എത്തി. 131 റൺസിന്റെ ലീഡാണ് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ നേടിയത്. ഏറെ സവിശേഷമാണ് മെൽബണിൽ നേടിയ സെഞ്ചുറിയെന്നു രഹാനെ പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചു.

എല്ലായ്പ്പോഴും സെഞ്ചുറി നേടുന്നതു വിശിഷ്ടമായ കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ലോർഡ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നേടിയ സെഞ്ചുറിയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്– രഹാനെ പ്രതികരിച്ചു. 2014ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലാണ് ലോർഡ്സിൽ രഹാനെ സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. 154 പന്തുകളിൽ 103 റൺസാണ് രഹാനെ അന്നു നേടിയത്. ക്യാപ്റ്റൻസി നമ്മുടെ കഴിവുകളെ പിന്തുണയ്ക്കും. ബോളർമാർക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്. അവർ ശരിയായി തിളങ്ങി– രഹാനെ പറഞ്ഞു.

മത്സരം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് നാലു വിക്കറ്റുകൾ കൂടി വീഴ്ത്തേണ്ടതുണ്ട്. റൺഔട്ട് ആയ ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കരുതെന്നാണ് രവീന്ദ്ര ജഡേജയോടു പറഞ്ഞത്. നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യാനും നിർദേശിച്ചു– ക്യാപ്റ്റന്‍ പ്രതികരിച്ചു. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ മൂന്നാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 2 റൺസ് ലീ‍ഡുണ്ട്. 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ‌ 133 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. 17 റൺസുമായി കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനും 15 റൺസുമായി പാറ്റ് കമ്മിൻസും ക്രീസിൽ.

