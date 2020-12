മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലും തോൽവിയില്ല; ഹാട്രിക്ക് വിജയത്തില്‍ ധോണിയോടൊപ്പം രഹാനെ

മെൽബൺ∙ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ വിജയ നേട്ടങ്ങളിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണിയൊടൊപ്പമെത്തി അജിൻക്യ രഹാനെ. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകനായി കളിച്ച ആദ്യത്തെ മൂന്നു മത്സങ്ങളും ജയിച്ച രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് അജിൻക്യ രഹാനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം കളിച്ച മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ധോണി. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മെല്‍ബൺ ടെസ്റ്റിൽ 8 വിക്കറ്റിന് ജയിച്ചതോടെ അജിൻക്യ രഹാനെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ധോണിയോടൊപ്പമെത്തി.



2008ൽ അനിൽ കുംബ്ലെയ്ക്കു പകരമായാണ് ധോണി ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പിന്നീടു നടന്ന തുടർച്ചയായ നാലു മത്സരങ്ങളിലും ജയം ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ രഹാനെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചു, അടുത്ത കളി കൂടി ജയിച്ചാൽ നാലു മത്സരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ധോണിക്കൊപ്പമെത്താം. കോലിക്കു പോലും ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വിരാട് കോലിക്ക് പകരക്കാരനായാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ രഹാനെ നയിക്കുന്നത്. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ തോൽവിക്കു ശേഷം കോലി ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു.



അഡ്‍ലെയ്ഡിലെ തോൽവിയിൽ താരങ്ങൾ വിഷമിച്ച് ഇരിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമാണ് മെൽബണിലെ വിജയമെന്ന് അജിൻക്യ രഹാനെ മത്സരശേഷം പ്രതികരിച്ചു. ടീമൊന്നാകെ ഉണർന്നു കളിച്ചതിനാലാണു വിജയിച്ചത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജയം ഉറപ്പെന്നു ‍ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ബോളിങ്ങിൽ അശ്വിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നന്നായി കളിച്ചു. പത്താം ഓവറിൽ പന്തെറിഞ്ഞ അശ്വിൻ നല്ല സമ്മർദമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. രാജ്യാന്തര മത്സരം കളിക്കുന്നതിനു മുൻപ് 3–4 വർഷം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലും ഇന്ത്യ എ ടീമിനും വേണ്ടി കളിക്കുന്നത് മത്സരപരിചയം നേടിത്തരും. മുഹമ്മദ് സിറാജ് ക്ഷമയോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയും പന്തെറിഞ്ഞു മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതായും രഹാനെ പറഞ്ഞു.



മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ 14 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഇന്ത്യ ഇവിടെ ജയിക്കുന്നതു നാലാം തവണയാണ്. വിദേശരാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ച മൈതാനം കൂടിയാണിത്. പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിനിലെ ക്വീൻസ് പാർക്ക് ഓവൽ, കിങ്സ്റ്റനിലെ സബീന പാർക്ക്, കൊളംബോയിലെ എസ്എസ്‍സി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നു വീതം മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010ന് ശേഷം ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബോൾ ചെയ്ത് ഇന്ത്യ ജയിക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരം കൂടിയാണ് ഓസീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്.

