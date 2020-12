രോഹിത് വരുന്നു, ടീം പൊളിക്കേണ്ടിവരും; മായങ്കോ വിഹാരിയോ, ആര് പുറത്താകും?

ന്യൂഡൽഹി∙ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ച് ബോളര്‍മാരെ ഇറക്കിയാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് അടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിരയെച്ചൊല്ലിയാണ് ആശയക്കുഴപ്പം. സിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ രോഹിത് ശർമയ്ക്കു കളിക്കാൻ സാധിക്കും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലാണ് ഇന്ത്യ രോഹിതിനെ ഓപ്പണറായി പരീക്ഷിച്ചത്, അതു വിജയമാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഹിത് ഓപ്പണറാകുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും താരത്തിന് ഓസീസ് മണ്ണിൽ പരിചയക്കുറവുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ.



കുറച്ചു ആഴ്ചകളായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന രോഹിത് ശർമയുമായി കളിക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിച്ചതായാണ് ടീം പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി പറയുന്നത്. തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുൻപു താരത്തിന്റെ നിലപാടു കൂടി പരിഗണിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്രി മെൽബണിലെ ടെസ്റ്റ് വിജയത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച മെൽബണിൽ രോഹിത് ശർമ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നു. ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ മത്സരം കളിച്ച യുവതാരം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ക്ഷമയും പക്വതയും തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. രോഹിത് ഓപ്പണിങ്ങിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മായങ്ക് അഗർവാളിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. മധ്യനിരയിലാണെങ്കിൽ ഹനുമാ വിഹാരിയും പുറത്താകും,



ഓസീസ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ അഗർവാളിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനം നിരാശാജനകമാണ്. ഒരു തവണ മാത്രമാണ് താരം രണ്ടക്കം കടന്നത്. ഈ വർഷം ആദ്യം ന്യൂസീലൻഡില്‍ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയാണ് ഓപ്പണർ എന്ന നിലയിൽ രോഹിതിന് നിർണായകമാകുന്നത്. പക്ഷേ പരമ്പരയ്ക്കിടെ താരത്തിനു പരുക്കേറ്റു. ഇത്തവണ ഐപിഎല്ലിലെ പരുക്കിനു ശേഷമാണ് രോഹിത് ശർമ മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നു കണ്ടറിയണം. രോഹിതിനെ ടീമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ അഗർവാളോ, വിഹാരിയോ പുറത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് മുഖ്യ സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരിശീലന മത്സരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ രോഹിതിനും ഓപ്പണറാകാൻ വലിയ താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാംപിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഓസീസ് പര്യടനത്തിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ മായങ്ക് സെഞ്ചുറികളും ഡബിൾ സെഞ്ചുറികളും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. വലിയ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് കളിക്കുന്നതെന്നതിനാൽ ഓപ്പണിങ്ങിൽ രോഹിത് ഇറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഓപ്പണിങോ, മധ്യനിരയോ ഏതായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക? അതു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്– പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മുൻ സിലക്ടറായ ദിലിപ് വെങ്സാർക്കർക്കുള്ളത്. രോഹിത് വരുമ്പോൾ മായങ്കിനെയും വിഹാരിയെയും പുറത്തിരുത്തണമെന്നാണ് വെങ്സാർക്കർ പറയുന്നത്. രോഹിത് മധ്യനിരയിലും കെ.എൽ. രാഹുൽ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനൊപ്പം ഓപ്പണിങ്ങിലും കളിക്കണം. രാഹുൽ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അഗർവാളിൽ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് പ്രകടമാണ്. രോഹിത് നാലാമതോ, അഞ്ചാമതോ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. രഹാനെ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ത്യ പെട്ടെന്നു തന്നെ ടീമെന്ന നിലയിൽ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട്– വെങ്സാർക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അഡ്‍ലെയ്ഡിൽ ഓസ്ട്രേലിയയും മെൽബണിൽ ഇന്ത്യയും ജയിച്ചതിനാൽ അടുത്ത രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും പരമ്പര വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുക. രോഹിതിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തി പകരും. എന്നാൽ ഓപ്പണിങ് ഇറങ്ങിയാൽ രോഹിത് എങ്ങനെ കളിക്കുമെന്നതു കാത്തിരുന്നുതന്നെ കാണേണ്ട കാര്യമാണ്. ജനുവരി ഏഴ് മുതൽ 11 വരെ സിഡ്നിയിലാണ് മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് നടക്കുക. നാലാം മത്സരം ജനുവരി 15 മുതൽ 19 വരെ ബ്രിസ്ബെയ്നിലും നടക്കും.

