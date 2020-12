ഒന്നാമനാകാൻ പോരടിച്ച് കോലി, സ്മിത്ത്; ‘നുഴഞ്ഞുകയറി’ വില്യംസൻ ഫസ്റ്റ്!

വെല്ലിങ്ടൻ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) ടെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിനായി ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടെ, ഇരുവരെയും ഒരുപോലെ പിന്തള്ളി ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസൻ ഒന്നാമത്! പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ നേടിയ സെഞ്ചുറിയോടെയാണ് വില്യംസൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, വിരാട് കോലി എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയത്. ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 129 റൺസും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 21 റൺസും നേടിയ വില്യംസനായിരുന്നു കളിയിലെ കേമൻ. ഈ പ്രകടനത്തിൽനിന്ന് ലഭിച്ച 13 പോയിന്റ് സഹിതം 890 പോയിന്റുമായാണ് വില്യംസൻ ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഇതോടെ, 2020ൽ സ്മിത്തും കോലിയും മാറിമാറി ഭരിച്ച ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ പുതുവർഷം കെയ്ൻ വില്യംസന്റേതായി.

കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനാൽ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കാനായില്ലെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ‌ വിരാട് കോലി സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ പിന്തള്ളി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. പരമ്പരയിലെ മോശം ഫോം തുടരുന്ന സ്മിത്ത് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ, 8, 0 എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്കോർ ചെയ്തത്. ഇതോടെയാണ് കോലി സ്മിത്തിനെ പിന്തള്ളി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കോലിയേക്കാൾ 11 പോയിന്റും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ട സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനേക്കാൾ 13 പോയിന്റും മുന്നിലാണ് വില്യംസൻ. ഇതിനു മുൻപ് 2015ലാണ് വില്യംസൻ ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ജോ റൂട്ട്, എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് വില്യംസൻ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

അതിനുശേഷം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, വിരാട് കോലി എന്നിവർ മാറിമാറി ഒന്നാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ കാഴ്ച. 2020ൽ മാത്രം 313 ദിവസവും സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിരുന്നത്. ഇതിനിടെ 51 ദിവസം വിരാട് കോലിയും ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായി. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച പകരക്കാരൻ ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെയും ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 112 റൺസ് നേടിയ രഹാനെ, അഞ്ച് സ്ഥാനം കയറി റാങ്കിങ്ങിൽ ആറാമതെത്തി. ഓസീസ് താരം മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ നാലാം സ്ഥാനത്തും പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ബാബർ അസം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.

അതേസമയം, ബോളർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ഏഴാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. പരുക്കിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തി രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവുമായി 36–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ബോളർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ജഡേജ 14–ാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ, രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഓസീസ് പേസ് ബോളർ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

ശ്രീലങ്കയ്‍ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരേയൊരു റണ്ണിന് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നഷ്ടമാക്കിയ ഫാഫ് ഡുപ്ലേസി 14 സ്ഥാനം കയറി ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ 21–ാമതെത്തി.

