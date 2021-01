ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ കണ്ടപ്പോൾ 36-9 അല്ല, 369 ആണെന്ന് കരുതി: അക്തർ

റാവൽപിണ്ടി∙ അജിൻക്യ രഹാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഓസ്ട്രേലിയയ‌്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേടുന്നതു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി തുറന്നുപറഞ്ഞ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം താരം ശുഐബ് അക്തർ. അഡ്‍ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിലെ നാണംകെട്ട തോൽവിക്കു പിന്നാലെ വിരാട് കോലി, മുഹമ്മദ് ഷമി തുടങ്ങിയവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും തകർപ്പൻ വിജയവുമായി മെൽബണിൽ രഹാനെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചുവരവു നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അക്തറിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. വലിയൊരു തോൽവിയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ തിരിച്ചുവരാൻ സഹായിച്ച പകരക്കാരൻ ക്യാപ്റ്റൻ രഹാനെയെയും ടീം മാനേജ്മെന്റിനെയും അക്തർ അഭിനന്ദിച്ചു.

അഡ്‍ലെയ്ഡിൽ നടന്ന രാത്രി – പകൽ ടെസ്റ്റിൽ ഏറിയ പങ്കും മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യ, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ടെസ്റ്റ് സ്കോറെന്ന നാണക്കേടും പേറി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 36 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായതോടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അപ്രതീക്ഷിത വിജയം പിടിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടിച്ച ഇന്ത്യ, എട്ടു വിക്കറ്റ് വിജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ 1–1ന് ഒപ്പമെത്തുകയും ചെയ്തു. അഡ്‍ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഒൻപതിന് 36 റൺസെന്ന നിലയിൽ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ലെന്ന് അക്തർ തുറന്നുപറഞ്ഞു. എന്നാൽ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവോടെ ശേഷിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളിൽ സമ്മർദ്ദം ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായിരിക്കുമെന്നും അക്തർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ തകർപ്പൻ വിജയം നേടുമെന്ന് ഞാൻ ഡൽഹിയിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര, പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യനിര ക്ലിക്കായാൽ ഇന്ത്യ ഈ പരമ്പര ജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്റെ ഈ നിഗമനം അൽപം കടന്ന കയ്യാണെന്നാണെന്ന് അവർപോലും പറഞ്ഞത്’ – അക്തർ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ 9ന് 36 റൺസ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് 369 റൺസ് എന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. പക്ഷേ, സ്കോർ ശരിക്കും 9ന് 36 റൺസ് തന്നെയായിരുന്നു’ – ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് തകർച്ച അനുസ്മരിച്ച് അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘നോക്കൂ, യഥാർഥ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ശരിയാണ്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ പുറത്തെടുത്ത പ്രകടനം ഉജ്വലമായിരുന്നു. രഹാനെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി എത്രയോ ശാന്തമാണ്. അദ്ദേഹം ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് അലറുകയോ ശബ്ദമുയർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ, ശാന്തമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവും പുറത്തെടുത്തു’ – അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രവി ശാസ്ത്രിയെക്കുറിച്ചും രഹാനെയെക്കുറിച്ചും ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് കളത്തിലിറങ്ങുന്ന താരങ്ങളിലല്ല. അവസരം കിട്ടാതെ പുറത്തിരിക്കുന്ന താരങ്ങളിലാണ്. പുറത്തിരുന്നവർ കളത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത പ്രകടനം കണ്ടില്ലേ?’ – അക്തർ ചോദിച്ചു.

‘ഒരു കളിയിൽ പുറത്തിരിക്കുക, തൊട്ടടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുക. ഒരു ടീമിന്റെയും അതിലെ താരങ്ങളുടെയും കരുത്തു മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിലും വലുതെന്ത് വേണം? ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അജിൻക്യ രഹാനെ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രകടനം നിർണായകമായി. ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ടീമുകൾ ഓസ്ട്രേലിയയെ ഇത്ര നിസാരമായി തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ആരെങ്കിലും കരുതിയിരുന്നോ? അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പരമ്പരയിൽ ഇനിയും ശക്തമായ പ്രകടനങ്ങൾ വരാനുണ്ട്’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.



English Summary:Ajinkya Rahane's men showed great courage, want them to win Test series - Shoaib Akhtar