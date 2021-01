ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ ഇന്ത്യ കളിക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു: കയ്യടിച്ച് അക്തർ

റാവൽപിണ്ടി∙ ജാതിയും മതവും വർണവും നോക്കാതെ താരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് നൽകുന്ന പിന്തുണയെ പുകഴ്ത്തി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ശുഐബ് അക്തർ രംഗത്ത്. പരമ്പര പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പിതാവിനെ നഷ്ടമായ യുവ പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് സിറാജിന് ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് നൽകിയ പിന്തുണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അക്തറിന്റെ അഭിനന്ദനം. അഡ്‌ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റിലെ നാണംകെട്ട തോൽവിയിൽനിന്ന് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവു നടത്താൻ ടീം ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച പകരക്കാരൻ ക്യാപ്റ്റൻല അജിൻക്യ രഹാനെയെയും അക്തർ പുകഴ്ത്തി.

‘പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം കളത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല ഒരു ടീം. ഡ്രസിങ് റൂമിലാണ് യഥാർഥ ടീം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ വെറും 36 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി നിരാശയിലാഴ്ന്ന ഒരു ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളമായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഇന്ത്യയുടെ ഈ തിരിച്ചുവരവിൽ ഡ്രസിങ് റൂമിലെ മികച്ച അന്തരീക്ഷവും വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തീർച്ച’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ രഹാനെ പുറത്തെടുത്ത പോരാട്ടവീര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. ബാറ്റുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടം. ബാറ്റും ബോളും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം. വിരാട് കോലി, ഇഷാന്ത് ശർമ, മുഹമ്മദ് ഷമി തുടങ്ങിയവർ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഓർക്കണം. രോഹിത് ശർമയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരർഥത്തിൽ യഥാർഥ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പാതി മാത്രമേ കളത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

‘രഹാനെയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയും വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോളിങ് മാറ്റങ്ങളും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ഉപയോഗിച്ച രീതിയുമൊക്കെ ഉജ്വലം. അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ഉപയോഗിച്ച രീതിയും കൊള്ളാം. പിതാവിന്റെ മരണത്തിനുശേഷം അധികം വൈകാതെ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സഹതാരങ്ങളിൽനിന്ന് സിറാജിന് ഉറച്ച പിന്തുണ ലഭിച്ചു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഡ്രസിങ് റൂമിൽ താരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസം കൂടിയാണ് ഇതു കാണിച്ചുതരുന്നത്. അവിടെ മതമോ ജാതിയോ വർണമോ പ്രശ്നമല്ല’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Support to Mohammed Siraj shows India's faith in their players regardless of caste and creed: Shoaib Akhtar