സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ മകൻ അർജുൻ ആദ്യമായി മുംബൈ സീനിയർ ടീമിൽ

മുംബൈ∙ സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ മകൻ അർജുൻ തെൻഡുൽക്കർ ഇതാദ്യമായി മുംബൈ സീനിയർ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചു. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിക്കുള്ള 22 അംഗ മുംബൈ ടീമിലാണ് അർജുൻ തെൻഡുൽക്കറിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇടംകയ്യൻ പേസ് ബോളറായ അർജുനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാര്യം മുംബൈ ടീം ചീഫ് സിലക്ടർ സലിൽ അങ്കോള സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജനുവരി 10 മുതൽ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

‘20 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് 22 ആക്കി ഉയർത്തി. ഇതനുസരിച്ചാണ് പുതിയ രണ്ടു താരങ്ങളെക്കൂടി ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്’ – മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. അർജുൻ തെൻഡുൽക്കറിനു പുറമെ പേസ് ബോളർ കൃതിക് ഹനഗവാഡിയാണ് ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ച രണ്ടാമൻ.

മുംബൈയ്ക്കായി വിവിധ പ്രായപരിധികളിലുള്ള ടീമുകളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 21കാരനായ അർജുൻ സീനിയർ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ കളിച്ച പരിചയവും അർജുനുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലന വേദികളിൽ നെറ്റ് ബോളറായും അർജുനെ പലകുറി കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

പരിചയ സമ്പന്നനായ സൂര്യകുമാർ യാദവാണ് സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ മുംബൈയെ നയിക്കുന്നത്. മുംബൈയിൽത്തന്നെയാണ് അവരുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നടക്കുക.

