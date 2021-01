ഋഷഭ് പന്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല, ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞുപോയതാണ്: വിശദീകരിച്ച് ആരാധകൻ

മെൽബൺ∙ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമംഗമായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഋഷഭ് പന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില താരങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ചതായുള്ള ആരോപണത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി വിവാദത്തിന് കാരണമായ ട്വീറ്റ് നടത്തിയ ആരാധകൻ. മെൽബണിലെ ഒരു റസ്റ്ററന്റിൽവച്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ ചിലരെ കണ്ടെന്നും അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബിൽ താനാണ് അടച്ചതെന്നും നവൽദീപ് സിങ് എന്ന ആരാധകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ബിൽ അടച്ച വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ താരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഋഷഭ് പന്ത് തന്നെ ആശ്ലേഷിച്ചതായും ഇയാൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. ഇത് ബയോ–സെക്യുർ ബബിൾ സംവിധാനത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന ആക്ഷേപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആരാധകന്റെ വിശദീകരണം.

ഋഷഭ് പന്ത് തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഒരു ആവേശത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയതാണെന്നും നവൽദീപ് സിങ് വിശദീകരിച്ചു. ‘ഋഷഭ് പന്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിലും എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഒരു ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞുപോയതാണ്. കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുതന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടത്. തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് കാരണമായതിൽ ഖേദിക്കുന്നു’ – നവൽദീപ് സിങ് ട്വിറ്ററിൽകുറിച്ചു. ബിസിസിഐ, ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ, ചട്ടലംഘനം സംബന്ധിച്ച് വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡെയ്‍ലി ടെലഗ്രാഫ് എന്നിവരെ ടാഗ് ചെയ്താണ് നവൽദീപിന്റെ വിശദീകരണം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെൽബണിലെ ഒരു റസ്റ്ററന്റിൽവച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടിയെന്ന് വിവരിച്ച് നവൽദീപ് സിങ് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പുകളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുറംലോകവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ബയോ–സെക്യുർ ബബിളിൽ കഴിയുന്ന താരങ്ങൾ, പുറത്ത് ഹോട്ടലിൽ പോവുകയും മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്തെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ചില ഓസീസ് മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് വിവാദമായത്.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമംഗങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ, ഋഷഭ് പന്ത്, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, നവ്ദീപ് സെയ്നി, പൃഥ്വി ഷാ എന്നിവർ മെൽബണിലെ റസ്റ്ററന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ചിത്രവും വിഡിയോയും നവൽദീപ് സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. താരങ്ങൾ അറിയാതെ ഇവരുടെ 9,000 രൂപയോളം വരുന്ന ബില്ലും താൻ അടച്ചതായി ഇദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ബില്ലിന്റെ ചിത്രവും ഇതിനൊപ്പം ചേർത്തു. പിന്നീട് താരങ്ങൾ ബില്ലടയ്ക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി അടച്ചതറിഞ്ഞ് അവർ തന്റെ അടുത്തെത്തിയതായും താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾ‌ പകർത്തിയതായും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഋഷഭ് പന്ത് തന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ സംഭവം ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഇതിന് വിവാദത്തിന്റെ ചുവ കൈവന്നു. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ബയോ–സെക്യുർ ബബിൾ ലംഘിച്ചെന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് നവൽദീപ് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തുവന്നത്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ കർശനമായ ബയോ–സെക്യുർ ബബിൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, താരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പുറത്തുപോകാൻ വിലക്കില്ല. പക്ഷേ, മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് അകന്ന് പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേ ഇരിക്കാവൂ എന്നു മാത്രം. ആരാധകൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ താരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ്. കോവിഡ് ചട്ടലംഘനം നടന്നുവെന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നും ചിത്രങ്ങളിൽ ഇല്ല. ജനുവരി ഏഴു മുതൽ സിഡ്നിയിലാണ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ്.

