അന്നേ ഉറപ്പിച്ചതാണ്, രഹാനെ നയിക്കാനായി ജനിച്ചവൻ: പുകഴ്ത്തി ഇയാൻ ചാപ്പലും

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച പകരക്കാരൻ ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെയെ പുകഴ്ത്തി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഇയാൻ ചാപ്പൽ. ഒതു സ്പോർട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതിയ കോളത്തിലാണ് ചാപ്പൽ രഹാനെയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയത്. ‘നയിക്കാനായി ജനിച്ചവനാണ് രഹാനെ’ എന്നും ഇയാൻ ചാപ്പൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവർ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും മെൽബണിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ രഹാനെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എട്ടു വിക്കറ്റ് വിജയം സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.

‘മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അജിൻക്യ രഹാനെ ഇന്ത്യയെ പിഴവുകളില്ലാതെ നയിച്ചതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു അദ്ഭുതവും തോന്നുന്നില്ല. 2017ൽ ധരംശാലയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ നയിച്ചതു കണ്ട ആർക്കും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും; രഹാനെ നയിക്കാനായി ജനിച്ചവനാണ്’ – ഇയാൻ ചാപ്പൽ എഴുതി.

‘2017ൽ ധരംശാലയിൽ നടന്ന മത്സരവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെൽബണിൽ നടന്ന മത്സരവും തമ്മിൽ ചില സമാനതകളുണ്ട്. രണ്ടു തവണയും പോരാട്ടം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടു ടീമുകൾ തമ്മിലായിരുന്നു. അന്നും ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ വാലറ്റത്ത് രവീന്ദ്ര ജഡേജ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. അത്ര വലുതല്ലാത്ത വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആശങ്കകളില്ലാതെ രഹാനെ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചതും സമാനം’ – ചാപ്പൽ എഴുതി.

2017 മാർച്ച് 25 മുതൽ ധരംശാലയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ – ഓസ്ട്രേലിയ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ അജിൻക്യ രഹാനെയാണ് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത്. അന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി തോളിനു പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായതോടെയാണ് നായകന്റെ ചുമതല രഹാനെയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ എട്ടു വിക്കറ്റിന് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് രവീന്ദ്ര ജഡേജയായിരുന്നു കളിയിലെ കേമൻ. അന്നും 106 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 46 റൺസിനിടെ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും, 27 പന്തിൽ നാലു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം അതിവേഗം 38 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്ന രഹാനെയാണ് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

‘ധരംശാലയിലെ മത്സരത്തിൽ രഹാനെ എന്റെ ശ്രദ്ധ കവർന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷമുണ്ട്. അന്ന് ഡേവിഡ് വാർണറും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും ചേർന്ന് സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തിയപ്പോഴാണ് രഹാനെ പന്ത് അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കുന്ന കുൽദീപ് യാദവിന് നൽകുന്നത്. അതൊരു നല്ല നീക്കമാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി. അത് ശരിയാവുകയും ചെയ്തു. വന്നയുടൻ വാർണറിന്റെ വിക്കറ്റെടുത്ത യാദവ്‍, ആകെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി’ – ചാപ്പൽ കുറിച്ചു.

