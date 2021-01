ഓസീസ് പര്യടനത്തിന് തയാറെടുക്കാൻ രഹാനെ ഒട്ടേറെത്തവണ ഏറുകൊണ്ടു: കോച്ച്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവുമായി താൽക്കാലിക ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെ കയ്യടി നേടുമ്പോൾ, അതിനു പിന്നിലെ തയാറെടുപ്പിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും കഥ വിവരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലകനും മെന്ററുമായ പ്രവീൺ ആംറെ. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 181 റൺസുമായി രഹാനെയാണ് റൺവേട്ടയിൽ മുന്നിൽ. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം പരിശീലന വേളയിൽത്തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് ഒട്ടേറെത്തവണ ശരീരത്തൽ ഏറുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് രഹാനെ പരമ്പരയ്ക്കായി ഒരുങ്ങിയതെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഓസ്ട്രേലിയൻ പേസ് ബോളർമാരുടെ ആക്രമണത്തെ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്.

‘പരിശീല വേളയിൽ രഹാനെ സ്വന്തമായ ചില രീതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. പന്തെറിയുന്നവരോട് ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ എറിയാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചില പ്രത്യേകതരം പന്തുകളിൽ പരിശീലനം നേടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു’ – ആംറെ പറഞ്ഞു.

‘എത്രയും പെട്ടെന്ന് പന്തുകളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പരിശീലനം ക്രമപ്പെടുത്തിയത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആതിഥേയരുടെ പേസ് ആക്രമണത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഏറുകൊള്ളേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ ഇവിടെ പരിശീലിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അതിനുള്ള തയാറെടുപ്പും നടത്തിയിരുന്നു’ – ആംറെ പറഞ്ഞു.

ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ അഭാവത്തിൽ മെൽബണിൽ നടന്ന രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച രഹാനെ, മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിയ പ്രകടനവുമായി ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടി ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായ രഹാനെ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പുറത്താകാതെ നിന്ന് 36 റൺസ് നേടിയാണ് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ രഹാനെ കൈക്കൊണ്ട തന്ത്രങ്ങളും വരുത്തിയ ബോളിങ് മാറ്റങ്ങളും അഭിനന്ദനം നേടിയിരുന്നു.

