പാക്ക് ബോളർമാർക്ക് 17–18 വയസ് പേപ്പറിൽ മാത്രം, യഥാർഥ പ്രായം 27–28: ആസിഫ്

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ചില പേസ് ബോളർമാർക്ക് 17–18 വയസ് എന്നത് പേപ്പറിൽ മാത്രമാണെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ തന്നെ മുൻ പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ആസിഫ്. അവരുടെ യഥാർഥ പ്രായം 27–28 ആണെന്നും ആസിഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കളത്തിൽ നീണ്ട സ്പെല്ലുകൾ എറിയുന്നതിൽ ചില ബോളർമാർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആസിഫ് ഇത്തരമൊരു വിമർശനം ഉയർത്തിയത്. പാക്ക് ടീമിൽ സഹതാരമായിരുന്ന കമ്രാൻ അക്മലിന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ആസിഫിന്റെ പ്രതികരണം. ന്യൂസീൽഡ് പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 101 റൺസിന് തോറ്റതും ആസിഫിന്റെ വിമർശനത്തിന് കാരണമായി.

‘അവർക്കെല്ലാം (പാക്കിസ്ഥാൻ പേസ് ബോളർമാർക്ക്) നല്ല പ്രായമുണ്ട്. 17–18 വയസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പേപ്പറിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. സത്യത്തിൽ അവരെല്ലാം 27–28 വയസ്സുള്ളവരാണ്’ – ആസിഫ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ആരുടെയും പേരെടുത്തു പറയാൻ ആസിഫ് തയാറായില്ല.

‘അവർക്കൊന്നും 20–25 ഓവർ ബോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല. ദീർഘമായ സ്പെല്ലുകൾ എറിയാൻ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് അവർക്കറിയില്ല. മത്സരം തുടങ്ങി അൽപസമയത്തിനകം അവരെല്ലാം തളരുന്നു. 5–6 ഓവറുകൾ മാത്രം നീളമുള്ള സ്പെല്ലുകൾക്കു ശേഷം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് അവർ’ – ആസിഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പേസ് ബോളർമാരിൽ ഒരാളായി അറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് ആസിഫ്, 2010ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ച് വാതുവയ്പ്പ് വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങിയാണ് കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്. അന്ന് ഐസിസി ഏർപ്പെടുത്തിയ അഞ്ച് വർഷത്തെ വിലക്കിനുശേഷം ആസിഫിന് വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പേസ് ബോളർമാർ അത്ര പോരെന്ന് ആസിഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു പാക്ക് പേസ് ബോളർ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ട് 5–6 വർഷങ്ങളായെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഒരു പാക്ക് പേസ് ബോളർ 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞത് 5–6 വർഷങ്ങളെങ്കിലും ആയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ന്യൂസീലൻഡിലേതു പോലുള്ള പിച്ചുകൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വായിൽ വെള്ളമൂറുമായിരുന്നു. പേസ് ബോളറെന്ന നിലയിൽ പന്ത് വിട്ടുകളിക്കുന്ന പരിപാടി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അഞ്ച് വിക്കറ്റം നേട്ടം കൈവരിക്കാതെ പന്ത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന രീതി എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല’ – ആസിഫ് പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിലെ പേസ് ബോളർമാരിൽ ഷഹീൻ അഫ്രീദിക്ക് 20 വയസ്സും നസീം ഷായ്ക്ക് 17 വയസ്സുമാണ് പ്രായം. മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിന് 30 വയസ്സും ഫഹീം അഷ്റഫിന് 26 വയസ്സുമുണ്ട്.

