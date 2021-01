ടീമിനു പുറത്തുപോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നിയമം അനുസരിക്കുക: താരങ്ങളോട് മഞ്ജരേക്കർ

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ബ്രിസ്ബേനിലെ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി വീണ്ടും 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ വിസമ്മതിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതത് രാജ്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളും ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കാൻ സന്ദർശക ടീമുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മഞ്ജരേക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മഞ്ജരേക്കർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ക്വാറന്റീന്‍ നിയമത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബ്രിസ്ബേൻ ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ പിൻമാറിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് മഞ്ജരേക്കറിന്റെ പ്രതികരണം. ‘ഇക്കാര്യത്തിൽ സങ്കീർണമായി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. താൽപര്യമില്ലാത്തവർ ടീമിനു പുറത്തുപോകുക. ടീമിൽ തുടരുന്നെങ്കിൽ ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളും മറ്റ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുക. രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് സാധ്യമല്ല’ – മഞ്ജരേക്കർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

അതിനിടെ, ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലെ അവസാന ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുകയാണ്. നിലവിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ, ബ്രിസ്ബെയ്നിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്ന നിർദേശമാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നയുടൻ രണ്ടാഴ്ച ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇനിയൊരിക്കൽക്കൂടി ക്വാറന്റീൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നിലപാടെന്നാണ് സൂചന. ബിസിസിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ ഇക്കാര്യം വിവിധ മാധ്യമങ്ങളോട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

7നു തുടങ്ങുന്ന 3–ാം ടെസ്റ്റിനു വേദിയൊരുക്കുന്ന സിഡ്നി, കോവിഡ് ഹോട്സ്പോട്ടായ ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്‍ൽസിലാണ്. 4–ാം ടെസ്റ്റിനു വേദിയാകേണ്ട ബ്രിസ്ബെയ്ൻ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ ക്വീൻസ്‍ലൻഡിലാണ്. റോഡ് മാർഗമുള്ള അതിർത്തികൾ ക്വീൻസ്‌ലൻഡ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്‍ൽസിൽനിന്ന് ആകാശമാർഗം ക്വീൻസ്‌ലൻഡിൽ എത്തുന്നവർ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്നതു സർക്കാർ നയമാണ്.

അതിനിടെ, നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ തയാറല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ബ്രിസ്ബേനിലേക്കു വരേണ്ടതില്ലെന്ന ക്വീൻസ്‍ലാൻഡ് ആരോഗ്യമന്ത്രി റോസ് ബെയ്റ്റ്സ് എംപിയുടെ പ്രഖ്യാപനം പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് ഭംഗമേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്വീൻസ്‍ലാൻഡ് മന്ത്രിയുടെ പരാമർശമെന്ന് ബിസിസിഐ വിലയിരുത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രിസ്ബേനിൽ നടക്കേണ്ട നാലാം ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് പിൻമാറുന്ന കാര്യവും ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

