കോവിഡ് ചട്ടം ലംഘിച്ച് കോലി, പാണ്ഡ്യ; ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഓസീസ് മാധ്യമങ്ങൾ

സിഡ്നി∙ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് താരങ്ങളെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചതിന് നിർബന്ധിത ഐസലേഷനിലേക്കു മാറ്റിയതിനു പിന്നാലെ, കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ചട്ടലംഘനം നടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ പത്രങ്ങൾ. നിലവിൽ ടീമിനൊപ്പമില്ലാത്ത ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവർ ഡിസംബർ ഏഴിന് സിഡ്നിയിലെ ബേബി ഷോപ്പ് സന്ദർശിച്ചത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ‘ദ സിഡ്നി മോർണിങ് ഹെറാൾഡ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ഒരു സംഘം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അഡ്‍ലെയ്ഡിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയതും ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് ഇതേ റിപ്പോർട്ട് ആരോപിക്കുന്നു.

ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നതോടെ രോഹിത് ശർമ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, പൃഥ്വി ഷാ, നവ്ദീപ് സെയ്നി, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവർക്ക് ഓസീസ് ബോർഡ് നിർബന്ധിത ഐസലേഷൻ വിധിച്ചിരുന്നു. നവൽദീപ് സിങ് എന്ന ആരാധകനാണ് മെൽബണിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താരങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയത് ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പകർത്തി വൈറലാക്കിയത്. ഇതിനിടെ, ഇനിയും രണ്ടാഴ്ചത്തെ ക്വാറന്റീൻ വേണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നാലാം ടെസ്റ്റിന് വേദിയാകുന്ന ബ്രിസ്ബേനിലേക്ക് പോകാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ഓസീസ് മാധ്യമങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യ–ഓസ്ട്രേലിയ ട്വന്റി20 പരമ്പര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവർ സിഡ്നിയിലെ ബേബി ഷോപ്പ് സന്ദർശിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർ‍ഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബയോ–സെക്യുർ ബബ്ളിന്റെ ഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ, മാസ്ക് പോലും ധരിക്കാതെ ബേബി ഷോപ്പിലെത്തുകയും അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തെന്നും റിപ്പോർട്ട് ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏതാനും ചിത്രങ്ങളും ‘ദ സിഡ്നി മോർണിങ് ഹെറാൾഡ്’ പുറത്തുവിട്ടു.

ഈ സംഭവം നടന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങളിൽ ചിലർ അഡ്‍ലെയ്ഡിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയപ്പോഴും സമാനമായ ചട്ടലംഘനം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹോട്ടലിലെത്തിയ താരങ്ങളിൽ ചിലർ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഉള്ളിൽ കടന്നപ്പോൾ മാസ്ക് പോലും ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് പുറത്തുപോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓസീസ് ബോ‍ർഡ് പുറത്തിറക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഭക്ഷണശാലകളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കഴിക്കാൻ താരങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന വാദം.

