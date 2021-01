ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം അരങ്ങേറിയിട്ട് ഇന്ന് 50 വർഷം

രാജ്യാന്തര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിന് ഇന്ന് 50 വയസ്സ്. 1971 ജനുവരി 5നു മെ‍ൽബണിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ 5 വിക്കറ്റിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപിച്ചു. ഇതുവരെ 4267 മത്സരങ്ങൾ നടന്നു.

ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ചില റെക്കോർഡുകൾ

ഉയർന്ന സ്കോർ: ഇംഗ്ലണ്ട് – 6ന് 481 (2018ൽ ഓസീസിനെതിരെ)

വലിയ വിജയം (റൺസ്): ന്യൂസീലൻഡ് 290 റൺസിന് അയർലൻഡിനെ തോൽപിച്ചത് (2008)

കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ടീം: ഇന്ത്യ (990)

കൂടുതൽ ജയം: ഓസ്ട്രേലിയ (579)

കൂടുതൽ തോൽവി: ഇന്ത്യ (426)

കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം: സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ (463)

കൂടുതൽ റൺസ്: സച്ചിൻ (18,426)

ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ: രോഹിത് ശർമ (264)

കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ: മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ (534)

കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ നായകൻ: റിക്കി പോണ്ടിങ് (230)

