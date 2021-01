‘പരുക്കുള്ള വാർണറിനെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഓസീസിന്റെ ആശങ്കയുടെ തെളിവ്’

മുംബൈ∙ പരുക്കു പൂർണമായും ഭേദമാകാതെ ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണറിനെ സിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ കളിപ്പിക്കാനുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ശ്രമം അവരുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് തെളിവാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ദീപ്ദാസ് ഗുപ്ത. മുൻനിര ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓസ്ട്രേലിയ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വാർണറിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഓസീസ് ശ്രമം. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലും വാർണർ കളിച്ചിരുന്നില്ല.

ഏകദിന പരമ്പരയ്‌ക്കിടെ സംഭവിച്ച പരുക്ക് ഭേദമായിട്ടില്ലെന്ന് വാർണർ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും, സിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ താരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പരിശീലകൻ ജസ്റ്റിൻ ലാംഗർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വാർണർ 100 ശതമാനം ഫിറ്റല്ലെങ്കിലും താരത്തെ കളത്തിലിറക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പരമ്പരയിൽ നിലവിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ടെസ്റ്റ് ജയിച്ച് സമനില പാലിക്കുകയാണ്. അഡ്‍ലെയ്ഡിൽ നടന്ന പകൽ – രാത്രി മത്സരം ഓസ്ട്രേലിയ എട്ടു വിക്കറ്റിന് ജയിച്ചപ്പോൾ, മെൽബണിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ വിരാട് കോലി, മുഹമ്മദ് ഷമി തുടങ്ങിയവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും എട്ടു വിക്കറ്റിന് ജയിച്ച് ഇന്ത്യ ഒപ്പമെത്തി. ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് ആക്രമണത്തെ നേരിടുന്നതിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ തുടർച്ചയായി വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിചയ സമ്പന്നനായ വാർണറിനെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം.

‘ഡേവിഡ് വാർണർ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് ശുഭ വാർത്തയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിന്റെ ആശങ്കയാണ് ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. പരുക്കിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുവരെ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് വാർണർ തന്നെ നേരിട്ട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്’ – ദീപ്ദാസ് ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പരുക്കിന്റെ പിടിയായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡേവിഡ് വാർണർ കളിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. കാരണം പരുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് വാർണറിന് സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കാൻ കഴിയില്ല’ – ദീപ്ദാസ് ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: It will be easier for Indian bowlers to plan against injured David Warner, says Deep Dasgupta