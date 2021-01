കെ.എൽ. രാഹുലും പരുക്കേറ്റ് പുറത്ത്; ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യയെ വിടാതെ പരുക്ക്!

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‍ക്കെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി കെ.എൽ. രാഹുലും പരുക്കേറ്റ് പുറത്ത്. പരിശീലനത്തിനിടെ ഇടത് കൈക്കുഴയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ രാഹുലിനെ, പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. താരം ഉടൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നും ബെംഗളൂരുവിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ചികിത്സ തേടുമെന്നും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) അറിയിച്ചു. പരമ്പരയ്ക്കിടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് രാഹുൽ. പരുക്കേറ്റ് മടങ്ങുന്ന മൂന്നാമനും.

പേസ് ബോളർമാരായ മുഹമ്മദ് ഷമി, ഉമേഷ് യാദവ് എന്നിവർ പരമ്പരയ്‌ക്കിടെ പരുക്കേറ്റ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. ഇരുവരും ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയാകട്ടെ, കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനുശേഷവും നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പരുക്കുമൂലം രാഹുലും മടങ്ങുന്നത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലും രാഹുൽ കളിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിൽ കളിച്ച ടീമിൽ രാഹുൽ അംഗമായിരുന്നു.

രാഹുലിന് പകരക്കാരനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് അയയ്ക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. പരമ്പരയിൽ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ പകരക്കാരനെ അയയ്ക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മാത്രമല്ല, രോഹിത് ശർമ മൂന്നാം ടെസ്റ്റു മുതൽ ടീമിനൊപ്പം ചേരുന്നതും പകരക്കാരനെ അയയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത അടയ്ക്കുന്നു.

English Summary: KL Rahul ruled out of remaining Tests with wrist injury