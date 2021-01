മൂന്നു സെഞ്ചുറികളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഡബിൾ; ടെസ്റ്റിൽ മായങ്കിനു പകരമാകുമോ രോഹിത്?

ചിലർ വരുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴിമാറുമെന്നു പറയുന്നതു പോലെയായി മായങ്ക് അഗർവാളിന്റെ അവസ്ഥ. പരുക്കുമാറി രോഹിത് ശർമ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ സമീപകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ടെസ്റ്റ് ഓപ്പണർ 2 ടെസ്റ്റുകളിലെ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് പുറത്തു പോകുകയാണ്. പരുക്കൊഴിഞ്ഞ് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ടീമിൽ ഇടവും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനവും കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ നിശ്ചിത ഓവർ മത്സരങ്ങളിലെപോലെ മികച്ചതല്ല രോഹിതിന്റെ ടെസ്റ്റ് റെക്കോർഡുകൾ.

2019 നവംബറിലാണ് രോഹിത് അവസാനമായി ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു പരിശീലന മത്സരം പോലും കളിച്ചതുമില്ല. മായങ്കിനെപ്പോലെ ഒരു സ്ഥിരം ഓപ്പണറെ മാറ്റി രോഹിതിനെ ടീമിലെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലിലെ ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറുകയാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഇരുവരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ നോക്കാം.

∙ മായങ്ക് അഗർവാൾ

2018ലെ ബോക്സിങ് ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മായങ്ക് അഗർവാളിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. കടുത്ത പേസ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച് കന്നി ടെസ്റ്റിൽ 76, 42 എന്നിങ്ങനെ റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തു. അവസാന ടെസ്റ്റിൽ 77 റൺസും നേടി. ശേഷം ഇത്തവണത്തെ പര്യടത്തിലെ 17, 9, 0, 5 എന്ന സ്കോറുകൾ. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ആകെ 4 മത്സരങ്ങൾ. ശരാശരി 32.29.

ഇതുവരെ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 1005 റൺസാണ് മായങ്കിന്റെ സമ്പാദ്യം. ശരാശരി 47.86. 3 സെ‍ഞ്ചുറികളിൽ 2 എണ്ണം ഡബിൾ. 4 അർധ സെഞ്ചുറികൾ. കളിച്ച 13 ടെസ്റ്റുകളിൽ എട്ടിലും വിദേശത്താണ് മായങ്ക് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ന്യൂസീലൻഡ് പരമ്പരയിൽ അർധശതകം കണ്ടെത്തിയ 3 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഒരാളാണ് മായങ്ക്. നാട്ടിലെ പരമ്പരകളിലും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു. ഒരു ബോക്സിങ് ഡേയിൽ തുടങ്ങി മറ്റൊരു ബോക്സിങ് ഡേയിൽ മായങ്കിന്റെ കരിയറിന് അർധവിരാമം വീഴുകയാണ്.

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒട്ടേറെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയ താരത്തിന് ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ കൂടി വരവോടെ ടീമിൽ സ്ഥാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വരും.

∙ രോഹിത് ശർമ

ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ 5 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. അഞ്ചും ഓസീസ് മണ്ണിൽ. 2 അർധശതകം അടക്കം 279 റൺസ്. ശരാശരി 31. പക്ഷേ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. കരിയറിൽ 32 ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് 46.54 ശരാശരിയിൽ 2141 റൺസാണ് രോഹിത് നേടിയത്. ഒരു ഡബിൾ അടക്കം 6 സെഞ്ചുറി, 10 ഫിഫ്റ്റി.

രോഹിത് ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ബംഗ്ലദേശ് ടീമുകളുടെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിലാണ്. ഓപ്പണറായി മികച്ച റെക്കോർഡാണ് ഉള്ളത്; 92.67 ശരാശരിയിൽ 556 റൺസ്. ഒരു കളിക്കാരനെ ടീമിൽ എടുക്കുന്നതിൽ ഉപരി രോഹിത് ശർമയെന്ന താരം ടീമിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇംപാക്ടിനാണ് മാനേജ്മെന്റ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയതെന്നു തോന്നുന്നു. രോഹിത് നന്നായി കളിച്ചാൽ മായങ്കിനെ മാറ്റിയത് ആരാധകർ മറക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും.

English Summary: Rohit Sharma replaces Mayank Agarwal as India gear up for Sydney test vs Australia