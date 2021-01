എന്റെ സ്വപ്നം ടെസ്റ്റ്: സഞ്ജു

മുംബൈ ∙ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടെസ്റ്റ് കളിക്കുകയെന്നതാണു തന്റെ സ്വപ്നമെന്നു മലയാളിതാരം സഞ്ജു സാംസൺ. ‘ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സമ്പൂർണ ക്രിക്കറ്ററെന്നു പറയാനാകൂ. ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുകയെന്നതാണ് എക്കാലവും എന്റെ സ്വപ്നം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണു ഞാൻ’ – സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ട്വന്റി20യിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കേരള ടീമിനൊപ്പം മുംബൈയിലുള്ള സഞ്ജു, ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്.

‘ട്വന്റി20യിൽ, വിജയിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ പരാജയപ്പെടാനാണു സാധ്യത. എങ്കിലും ട്വന്റി20ക്കായി നടത്തുന്ന തയാറെടുപ്പുകളിൽ തൃപ്തനാണ്. പരമാവധി റൺസ് നേടാനാണ് എന്നും എന്റെ ശ്രമം’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ 55 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 37.64 ശരാശരിയിൽ 3000ൽ അധികം റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണ് ഇരുപത്തിയാറുകാരനായ സഞ്ജു. 211 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ദേശീയതലത്തിൽ ട്വന്റി20 സ്പെഷലിസ്റ്റായി അറിയപ്പെടുന്ന സഞ്ജു, ഐപിഎലിൽനിന്നുമാത്രം 107 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 2 സെഞ്ചുറികൾ ഉൾപ്പെടെ 2584 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 10ന് ആരംഭിക്കുന്ന സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണു സഞ്ജു. 11നു പുതുച്ചേരിക്കെതിരെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സരം.

∙ ‘ക്രിക്കറ്റ് സത്യത്തിൽ രസകരമായൊരു കളിയാണ്. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം എന്നു മുതൽ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് ഒരിക്കലും മുൻകൂട്ടി പറയാനാകില്ല.’ – സഞ്ജു സാംസൺ

