അബുദാബി∙ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിലല്ലെങ്കിലും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി ഇതാ ഒരു മലയാളി! തലശേരിക്കാരനായ ചുണ്ടങ്ങാപ്പൊയിൽ റിസ്‌വാൻ എന്ന മലയാളി താരത്തിന്റെ ഉജ്വല സെഞ്ചുറിയുടെ കരുത്തിൽ അയർലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ യുഎഇയ്ക്ക് വിജയം. അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സായിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആറു വിക്കറ്റിനാണ് യുഎഇയുടെ വിജയം. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത അയർലൻഡ് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 269 റൺസെടുത്തു. ഓപ്പണർ പോൾ സ്റ്റെർലിങ്ങിന്റെ (131*) സെഞ്ചുറിയാണ് ഐറിഷ് പടയ്ക്ക് കരുത്തായത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ യുഎഇ, റിസ്‌വാന്റെ സെഞ്ചുറിക്കരുത്തിൽ ഒരു ഓവർ ബാക്കിനിൽക്കെ നാലു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ഇതോടെ, നാലു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ യുഎഇ 1–0ന് മുന്നിലെത്തി. റിസ്‌വാനാണ് കളിയിലെ കേമൻ.



വൺഡൗണായി ഇറങ്ങിയ റിസ്‌വാൻ 136 പന്തിൽ ഒൻപതു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 109 റൺസെടുത്തു. യുഎഇയ്ക്കായി പാക്കിസ്ഥാൻ വംശജനായ മുഹമ്മദ് ഉസ്മാനും സെഞ്ചുറി നേടി. 107 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഉസ്മാൻ ഏഴു ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 102 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. നാലാം വിക്കറ്റിൽ റിസ്‌വാൻ – ഉസ്മാൻ സഖ്യം പടുത്തുയർത്തിയ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടാണ് യുഎഇയ്ക്ക് കരുത്തായത്. 32.5 ഓവർ ക്രീസിൽ നിന്ന ഇവരുടെ സഖ്യം, 184 റൺസാണ് സ്കോർബോർഡിൽ ചേർത്തത്.

വിജയത്തിന് 35 റൺസ് അകലെ നിൽക്കെ റിസ്‌വാൻ പുറത്തായെങ്കിലും, വഹീദ് അഹമ്മദിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മുഹമ്മദ് ഉസ്മാൻ യുഎഇയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. വഹീദ് 10 പന്തിൽ രണ്ടു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 18 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. അയർലൻഡിനായി ബാരി മക്കാർത്തി, കുർട്ടിസ് കാംഫർ എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

നേരത്തെ, മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാന്‍മാർ ക്ലിക്കായതോടെയാണ് അയർലൻഡ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിയത്. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡി ബാൽബിർണിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പോൾ സ്റ്റെർലിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത 102 റൺസാണ് ഐറിഷ് നിരയിലെ ഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ട്. ബാൽബിർണി അർധസെഞ്ചുറി നേടി. 61 പന്തു നേരിട്ട ക്യാപ്റ്റൻ, അഞ്ച് ഫോറുകളോടെ 53 റൺസെടുത്തു.

സ്റ്റെർലിങ് പിന്നീട് അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ കുർട്ടിസ് കാംഫെറിനൊപ്പം 49 റൺസും, പിരിയാത്ത ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഗാരത് ഡെലാനിക്കൊപ്പം 61 റൺസും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാംഫെർ 30 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറുകളോടെ 24 റൺസും ഡെലാനി 15 പന്തിൽ രണ്ടു ഫോറുകൾ സഹിതം പുറത്താകാതെ 21 റൺസുമെടുത്തു. കെവിൻ ഒബ്രീനും (22 പന്തിൽ 23) ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. യുഎഇയ്ക്കായി രോഹൻ മുസ്തഫ രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.



∙ ചുണ്ടങ്ങാപ്പൊയിൽ റിസ‌്‌വാൻ

1988 ഏപ്രിൽ 19ന് തലശേരിയിൽ ജനിച്ച ചുണ്ടങ്ങാപ്പോയിൽ റി‌സ്‌വാൻ, 2014ലാണ് യുഎഇയിലെത്തിയത്. നിയമപ്രകാരം യുഎഇയിൽ നാലു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷമാണ് യുഎഇ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടാൻ ശ്രമമാരംഭിച്ചത്. യുഎഇയിലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായ റിസ്‌വാന്, ഈ ടൂർണമെന്റുകളിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടിക്കൊടുത്തത്. 2019 ജനുവരി 26ന് നേപ്പാളിനെതിരെ ആയിരുന്നു രാജ്യാന്തര ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം. 31ന് നേപ്പാളിനെതിരെ തന്നെ ട്വന്റി20യിലും അരങ്ങേറി. റി‌സ്‌വാന് യുഎഇ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഒരു വർഷത്തെ പാർട്ട്–ടൈം കരാർ നൽകിയത് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്.

ഇതുവരെ 10 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 32 ശരാശരിയിൽ 288 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യമായി 50 കടന്നും 100 കടന്നും അയർലൻഡിനെതിരായ ഈ മത്സരത്തിലാണ്. അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 20 ശരാശരിയിൽ 80 റൺസ് നേടി. 44 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ.



English Summary: Chundangapoyil Rizwan from Kerala is named Player of the Match for his sublime knock for UAE Vs Ireland