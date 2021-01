ജോലി തേടിയെത്തി, താരമായി

കണ്ണൂർ ∙ തലശ്ശേരി സൈദാർ പള്ളിയിലെ പൂവത്താങ്കണ്ടി പറമ്പിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ റിസ്‌വാന്റെ പേര് ഇന്നലെ അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സായിദ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സ്കോർ ബോർഡിൽ തെളിഞ്ഞത് റെക്കോർഡ് തിളക്കത്തോടെയാണ്– രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ മലയാളി താരം!

1988 ഏപ്രിൽ 19ന് സൈദാർ പള്ളിയിൽ ജനിച്ച ചുണ്ടങ്ങാപ്പൊയിൽ റി‌സ്‌വാൻ കൊച്ചിൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിടെക് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 2014ലാണ് ജോലിക്കായി യുഎഇയിലെത്തിയത്. നിയമപ്രകാരം യുഎഇയിൽ നാലു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് യുഎഇ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചത്. യുഎഇയിലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായ റിസ്‌വാന്, ഈ ടൂർണമെന്റുകളിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടിക്കൊടുത്തത്.

2019 ജനുവരി 26ന് നേപ്പാളിനെതിരെ ആയിരുന്നു രാജ്യാന്തര ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം. റി‌സ്‌വാന് യുഎഇ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഒരു വർഷത്തെ കരാർ നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്. റിസ്‌വാനു പുറമേ ബാസിൽ ഹമീദ്, അലിഷാൻ ഷറഫു എന്നീ മലയാളി താരങ്ങളും കരാറൊപ്പിട്ടിരുന്നു.

യുഎഇയിലേക്കു പോകും മുൻപ് അണ്ടർ 17 മുതൽ അണ്ടർ 25 തലം വരെ കേരളത്തിനായും റിസ്‌വാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർ 25 കേരള ടീമിന്റെ നായകനുമായി. തലശ്ശേരി സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം. 2011 സീസണിൽ കേരള രഞ്ജി ടീമിൽ അംഗമായി. വിജയ് ഹസാരെ ടൂർണമെന്റിലും പങ്കെടുത്തു. സഞ്ജു സാംസൺ, സച്ചിൻ ബേബി തുടങ്ങിയവർ സഹതാരങ്ങളായിരുന്നു.

ഷാർജ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്റർനാഷനൽ കമ്പനിയിൽ‍ ഇലക്ട്രിക്കൽ‍ എൻജിനീയറാണ് റിസ്‌വാൻ ഇപ്പോൾ. ഇതുവരെ 10 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 32 ശരാശരിയിൽ 288 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. പൂവത്താങ്കണ്ടിയിൽ എം.പി.അബ്ദുൽ റൗഫിന്റെയും സി.പി.നസ്റീനിന്റെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: ഫാത്തിമ.

English Summary: C.P. Riswan - first malayali to score century in international cricket