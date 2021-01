ഞാൻ സ്ഥിരം ഫാമിൽ വന്നാൽ വിൽക്കാൻ സ്ട്രോബറി കിട്ടില്ല: ‘വൈറൽ’ ധോണി!

റാഞ്ചി∙ ദീർഘകാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചശേഷം കൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ധോണി, റാഞ്ചിയിലെ തന്റെ കൃഷിഫാമിൽനിന്നുള്ള ലഘു വിഡിയോയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം ധോണി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വീണ്ടുമൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഇന്നാണ്.

ഫാമിലെ സ്ട്രോബറി തോട്ടത്തിൽനിന്ന് സ്ട്രോബറി പറിച്ച് രുചിക്കുന്ന വിഡിയോ സഹിതം ധോണി കുറിച്ചതിങ്ങനെ: ‘ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഫാമിൽ വന്നാൽ മിക്കവാറും വിൽക്കാൻ സ്ട്രോബറി മിച്ചം വരില്ല’ – ധോണി കുറിച്ചു.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചശേഷം യുഎഇയിൽ നടന്ന ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽ ധോണി കളിച്ചിരുന്നു. ധോണിക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ സീസണിൽ, അദ്ദേഹം നയിച്ച ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഇതാദ്യമായി പ്ലേഓഫിൽ കടക്കാതെ പുറത്തായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടക്കുന്ന സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ടൂർണമെന്റിൽ ജാർഖണ്ഡിനായി ധോണി കളിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ധോണി ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

